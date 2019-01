Boende på Nabbo litar inte på Vattenfalls prognos: ”Jag tror strömmen dröjer minst en månad”

Anmäl text- och faktafel

Direkt under stormen försvann elen från Katarina Thurells gård i Nabbo. I en vecka har hon famlat i mörker och lyckats hitta på den ena innovativa lösningen efter den andra för att få vardagen att gå runt. En skicklig elektriker har kopplat ström från bilen till den elektriska cirkulationspumpen i vedpannan och ur badtunnan har de återanvänt vattnet från nyårsbadet.

En elkabel har blockerat infarten till gården och Katarina och hennes man har kört via kohagen, efter att ha sågat upp ett hål i staketet för att ta sig ut och till sina jobb.

- Vi är ganska bra rustade vi som bor här ute. Vi har ved och vedspisar och i regel förberedda med en dunk vatten och ett stormkök vid strömavbrott. Vi hittar på saker för att få vardagen att rulla. Och vi hjälps åt. Det vi inte orkar med däremot är bristen på viktig och realistisk information. Våra rapporter inifrån det drabbade området ska tas på allvar av myndigheter, elbolag och media. De automatiska meddelanden från appen Avbrottsinfo är bara förvirrande. Om strömmen inte kommer tillbaka på en månad är det bättre att säga det med en gång, då kan vi planera och agera utifrån den prognosen. Hela byn är ett plockepinn av nedfallna träd, rotvältor och trassel av kablar och elstolpar. Det här kommer att ta tid, det kunde vi själva konstatera redan den 2 januari, säger hon.

Under de första dygnen efter Alfrida var Katarinas enda informationskälla radion. Men P4 ska ha uppmanat lyssnarna att gå in på webben för att läsa mer, vilket givetvis inte fungerade då mobilmasterna var utslagna. Att inte analog information distribuerades ut snabbt från kommunen anser Katarina vara en ytterligare risk.

Rådmansö skola hade kunnat inrättats som trygghetspunkt redan under lördagen, då det fanns ström där.

- De som sitter i mörkret och inte kan få igång en mobil eller logga in på internet måste kunna få information snabbt på annat sätt. P4 eller pappersburen och muntlig information är det som gäller då. Varför kunde inte informationsbladet, som vi tacksamt tog emot i brevlådorna i tisdags, gå ut direkt med tidningsbuden redan under fredagen, eller bara så enkelt att anslås där vi har naturliga trygghetspunkter som till exempel affären, pizzerian eller skolan. Rådmansö skola hade kunnat inrättats som trygghetspunkt redan under lördagen, då det fanns ström där.

I skrivandes stund är det drygt en dag kvar enligt prognosen tills det att strömmen ska vara tillbaka enligt Vattenfall. På tisdagen gick det ut ett pressmeddelande från företaget att flertalet ute på öarna kommer vara strömlösa längre tid än så ( 18-25 januari). Hur det kommer bli i Nabbo som ligger mitt på Rådmansölandet är fortfarande ovisst.

- Det vore ju förstås fantastiskt om de klarar det! Då är de helt suveräna, eller snarare gudar, säger hon.