Prognosen: Norrtälje kommun går mot ett överskott på 147 miljoner kronor

Om man får tro prognosen kommer kommunens resultat att lägga sig mer än dubbelt så högt som överskottsmålet på två procent. Men överskottet täcks till ungefär två tredjedelar av de extra statsbidrag som kommunen har fått med anledning av coronapandemin.

Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) är försiktigt positiv.

– Det är jättebra att vi har goda finanser. Staten har skjutit till väldigt mycket pengar under året. Vi har fått in väldigt mycket intäkter samtidigt som kostnadsökningarna inte nödvändigtvis inkommer i år, säger Bino Drummond.

Han förutspår att exempelvis socialnämnden kommer att behöva utökade resurser under nästa år som en följd av coronapandemin. Annars har just den nämnden klarat sig bra under det här året och inte behövt ett extra tillskott på fem miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden visar dock på en ganska stor avvikelse mot budget.

– Ytterligare en brasklapp är att delårsrapporten är lite gammal. Överskottet kan bli mindre, säger Bino Drummond.

Socialdemokraterna har argumenterat för att överskottet borde användas till att garantera heltidsarbete för personalen i hemtjänsten.

– Vi ansvarar inte för hemtjänsten, det gör KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, reds anm). Oppositionens roll är att vara kritisk, men vi ska vara försiktiga med att detaljstyra vad KSON ska göra med sina pengar. KSON kommer att prioriteras i nästa års budget, men vad som ska göras måste de och deras direktion få bestämma, säger Bino Drummond.

Beslut om nästa års budget fattas av kommunfullmäktige den 14 december.