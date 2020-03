Polisens arbete med mäns våld mot kvinnor har gett resultat: ”Det finns ingen vinnare i dessa ärenden – bara tragedi”

Kriminalinspektör Marie Lundberg har arbetat med mäns våld mot kvinnor och andra särskilt utsatta brottsoffer sedan mitten av åttiotalet. Hon minns särskilt ett av sitt allra första fall.

– Det var en liten sjuårig flicka som hade blivit misshandlad av sina föräldrar på Ålandsfärjan – föräldrarna hade hoppat på hennes bröstkorg. De anhölls senare och flickan blev placerad på barnavdelningen på Norrtälje sjukhus. Jag och en sjuksköterska tyckte inte att det var en bra idé så vi gjorde någonting man inte fick göra. Jag tog hem flickan på lördagen och sjuksköterskan på söndagen innan socialtjänsten hade hittat en fosterfamilj på måndagen. Vi brevväxlade med varandra tills hon var 18 år gammal, säger Marie Lundberg till NT.

Mycket har hänt sedan dess. Marie Lundberg är sedan ett antal år tillbaka gruppchef för den utredningssektion som ägnar sig åt brott i nära relationer i lokalpolisområdet Norrtälje.

Under hösten och vintern har gruppen utrett flera stora och uppmärksammade brott i nära relationer – bara i år har de haft 19 anhållna jämfört med 5 anhållna under motsvarande period förra året. Under hela 2018 hade de 27 anhållna.

– Det är resultatet av vårt arbetssätt som nu har gett utdelning. Många kvinnor som anmäler den här typen av brott är inte alltid redo att fullfölja utan de står och vacklar och tar tillbaka anmälan. Men vi har under en lång tid utrett varenda ärende så långt det bara går för att kunna återuppta ärendet när dessa kvinnor kommer tillbaka, säger Marie Lundberg.

Kriminalinspektören Tomas Karlson fyller i.

– Vi har även arbetat hårt med bemötandet och förtroendeskapandet. Det är otroligt mycket som står på spel – hela ens tillvaro riskerar att skakas om. Det är inte säkert att man orkar hela den processen och därför är det viktigt att vi inte avfärdar personen utan den ska känna sig välkommen tillbaka, säger Tomas Karlson.

Hur arbetar ni för att fler ska orka eller våga följa hela processen, från anmälan till dom?

– Vi har målsägandebiträde med vid förhör som också kan vara länken mellan målsägande och utredaren. Vi informerar om att de kan få stöd hos kvinnojour, kommunens enhet för våld i nära relation samt polisens brottsofferstödjande verksamhet, säger Marie Lundberg.

Både Marie Lundberg och Tomas Karlson menar att deras resultat sticker ut i förhållande till andra polisområden. En förklaring kan vara arbetssättet, från det att ett brott har begåtts till att dom har fallit.

– Vi har tagit fram några framgångsfaktorer som vi jobbar med för att ett ärende ska kunna drivas till domstol och dessa har vi återkopplat till yttre personal som gör ett bättre arbete på plats än många andra. Det handlar om hur de redovisar ärendet, säger Marie Lundberg.

Det handlar bland annat om att skriva ner och dokumentera hur brottsplatsen ser ut, kvinnans sinnesstämning och skador, och vilka vittnen som fanns på platsen.

– Det är ingenting vi kan hämta in i efterhand. Därför är det oerhört viktigt att vi får ner det på pränt och det har våra poliser blivit väldigt duktiga på.

Gruppdynamiken kan vara en annan förklaring – en mångfacetterad blandning av erfarenhet och specialkompetens, men även kön och ålder.

– Alla kan stötta varandra i alla utredningar.

Hur är det att utreda den här typen av brottslighet?

– Vi diskuterar ofta våra ärenden med varandra och bara genom att prata med varandra avlastar man sig. Ingen ska behöva sitta själv med ett ärende för det kan vara enormt tungt, säger Marie Lundberg.

Hur omfattande är brottsligheten, som våld i nära relationer, i Norrtälje kommun?

– Det är svårt att säga eftersom det finns ett enormt mörkertal, säger kriminalinspektören Peter Jonsson.

Polisen får ofta kritik för att inte prioritera våld i nära relationer, delar ni den bilden?

– Ja, trots att dessa brott är grova brott. Det har inte högsta status men det är annorlunda här för våra resultat sticker ut, säger Tomas Karlson.

NT har varit i kontakt med flera åklagare som berömmer ert arbete, framför allt för att ni är väldigt effektiva. Hur känns det att höra det?

– Det är oerhört roligt att höra. Jag tänker på alla som är inblandade i ärendet, det är som att släppa en bomb i dessa familjer. Det finns inga vinnare i dessa ärenden – bara tragedi, säger Marie Lundberg.

Om man är utsatt vad ska man tänka på?

– Det finns hjälp att få. Kvinnofridslinjen kan ge råd utifrån vilken situation man befinner dig i och mannen kan inte spåra om du har ringt dit. Vill man inte anmäla sin partner, gå åtminstone till sjukhuset och få dina skador dokumenterade.