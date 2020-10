Polisen har gjort en teknisk undersökning på platsen, men vill nu ha allmänhetens hjälp.

Det finns uppgifter om att skottlossningen inträffade under natten mot fredag och nu vill polisen i Norrtälje få in tips från allmänheten om iakttagelser i Rimbo mellan midnatt och 02 under natten till fredag.

Polisen är intresserad om någon har sett personer eller fordon i rörelse.

Polisens tipstelefon: 0730-655 375