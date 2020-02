Polisen har hållit 80 förhör efter sprängdådet vid Campus – polisen: ”Känns ju som det är riktat mot någon”

Det var under natten mot den 4 februari som polisen fick in flera samtal via SOS Alarm om höga smällar i Nordrona i Norrtälje. En polispatrull skickades dit och kunde snabbt konstatera att en okänd gärningsperson hade kastat ett föremål som innehöll någon form av explosivt ämne mot ett studentboende i området.

– Man har kastat upp det här föremålet som exploderade i fönsterhöjd, säger kommissarie Jan-Erik Thölin vid Norrtäljepolisen.

Brottsplatsen spärrades av under dagen och flera bitar av det söndersprängda föremålet samlades in och har skickats på analys för att ta reda på vad det är för något som har exploderat.

– Vi väntar fortfarande på analyssvaren, säger Jan-Erik Thölin.

Polisen har också genomfört dörrknackning i området och förhört ett stort antal personer.

- Vi har hittills hållit ett 80-tal förhör. Det vi försöker ta reda på är om det finns någon hotbild mot någon, men hittills har vi inte fått fram något konkret.

Trots alla förhör och spårsäkringen står utredningen gällande brottet allmänfarlig ödeläggelse i nuläget och stampar.

Kan det här vara riktat mot någon specifik person?

– Ja, det känns ju så. Den som har kastat upp det här föremålet som har exploderat har ju gjort det med flit. Men om det är riktat mot någon person eller om det är ett pojkstreck - det vet vi inte.

Det senaste året har det hörts flera höga och oförklarliga smällar på olika håll i centrala Norrtälje och i ett par av fallen har ungdomar setts uppehålla sig i närheten. Enligt polisen kan det finnas ett samband.

Redan i somras var polisen inne på att det handlade om ungdomar som smällde så kallade "bangers" - kraftig explosiv pyroteknik som kräver tillstånd.

– I skogen bakom Roslagsskolan smällde det för något år sedan. Vi har också haft en incident vid Lommarvägen/Estunavägen där det sprängdes ganska rejält, säger Jan-Erik Thölin.

Den som har tips eller eventuella iakttagelser kring sprängningen som skedde kring midnatt mellan den 3 och 4 februari kan ringa 114 14 eller lämna sitt tips via polisens hemsida.