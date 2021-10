PODCAST – #InsideRospiggarna: Det fällde Peter Janssons mannar: ”Kollapsen i Hallstavik”

Hör hela podcastavsnittet i spelaren nedan:

I det sjätte avsnittet av vår podcast om Rospiggarna så summerar vi lagets säsong. Där pratar vi bland annat om semifinalen mot Smederna, där Hallstaviklaget åkte ut.

– Det är ganska tydligt att de två avslutande heaten i Rospiggarnas hemmamatch mot Smederna fällde avgörandet. Rospiggarna ledde med tio poäng inför de två sista heaten, men så tog Smederna två raka femettor och då skilde det bara två poäng inför returen. Det var det som blev Rospiggarnas fall. Hade man kommit till Eskilstuna med tio poängs ledning tror jag att man hade grejat det, säger NT-Sportens Martin Lidholm.

Kollapsen i Hallstavik. Är det den etiketten vi ska sätta på det haveriet?

– Ja, lite så. Sen så mötte Rospiggarna självklart ett bra lag också.

Vad tycker du om Rospiggarnas säsong som helhet?

– Jag tycker att Rospiggarna har gjort det riktigt bra. Inför säsongen var det många experter som trodde att man knappt skulle ta sig till slutspel. Och det klarade man ganska enkelt. Det var inte ens nära att man missade slutspel, utan Rospiggarna kom fyra i grundserien. Man gjorde det väldigt bra och det var inte allt för långt från en SM-final.

Därefter diskuteras förarnas insatser. Och där är det tydligt vem i Rospiggarna som Lidholm tycker imponerade mest denna säsong.

– Det är Kai Huckenbeck. Han har höjt sig väldigt mycket från 2020. Det är bara att kolla på hans poängsnitt. Han gick från ett snitt på 1,64 i fjol till 1,86 i år. Det är en tydlig skillnad, och man har sett att han har fått till det väldigt bra i många matcher. Han har presterat mycket bättre än vad jag tror många hade förväntat sig.

Åt andra hållet, vem hade du förväntat dig mer av i Rospiggarnas trupp?

– Inför säsongen siade jag lite om vad som skulle ske i Rospiggarna 2021 och då svarade jag att Oleg Mihailov skulle stå för årets genombrott i Hallstavik. Så har det inte blivit. Peter Jansson beskrev honom som en av världens bästa juniorer inför säsongen, men Mihailov levde inte upp till det. Han körde bara i fyra matcher och hade ett poängsnitt på 0,9.

Vad tycker du om Peter Janssons insats?

– Rospiggarnas lagledare har gjort det mycket bra. Det är bara att kolla på förarna han tog in. Patryk Dudek blev en succé, även om han var lite sämre i slutspelet. Men under grundserien var han den förare som hade högst toppar i Rospiggarna. Dessutom tog man in Kim Nilsson. En riktigt bra förare, som även har hållit ihop laget. Sen är det bara att kolla på det som hände i slutet av grundserien, där Daniel Henderson skadade sig i allsvenskan och inte kunde köra något mer i år. På mindre än ett dygn hittade Peter Jansson en ersättare i form av Anders Mellgren. Det säger det mesta om Peter Jansson och hans kontakter inom speedwayvärlden och hur bra koll han har på läget och på sporten.