Peter Bryngelsson om musiken som har blivit för perfekt

En intressant tanke är att olika tidsepoker inte bara präglas av andra tankemönster och delvis främmande politiska och religiösa föreställningar, kort sagt en annan bild av världen, utan också ett annat sätt att röra sig, gestikulera eller interagera med varandra. Språket och därmed slangord följer med tidens skiften men också synen på nöjen och tidsfördriv.

Att musik och övrig kultur förändras över tid är ingen sensationell tanke men att tempo, tonhöjd och sätt att intonera skiljer sig åt i olika tider är kanske något överraskande.

I en nutid där inget av musikens gåtor kan lämnas åt slumpen tillverkas musik som är strömlinjeformat ton-perfekt. I framtiden kommer troligen algoritmer att räkna ut i vilken grad musik måste vara ostämd för att räknas som ”personlig”.

Utvecklingen för att successivt bortrationalisera den irriterande musikaliska felmarginalen i musik har genom digitaliseringen pågått i 20 år. Här följer en stegvis listning av hur det gick till.

I och med att nästan all musik började spelas in via dator höjdes kraven på att spela in skivor till klick-track. Det vill säga ett automatiserat metronom-ljud i hörlurarna. I samma stund upphörde musik att under en låt svaja i tempo. Musik kom att gå i en jämn lunk i enbart 4/4 dels indelning.

Kvantifiering innebär att man genom ett dataprogram automatiskt kan rätta till rytmiska felspel i förhållande till klickmetronomen. Felspelen som i alla tider slumpmässigt präglat all musik och inte så sällan resulterat i hyllade mästerverk eliminerades nu helt.

I och med att den datoriserade metoden gjorde det möjligt att spela in en och en mot en bakgrund slutade band att spela in tillsammans och istället behövde man inte ens träffas. Man kan sedan rätta alla missar i samspelet i efterhand.

Autotuner är ett dataprogram som automatiskt rättar falsksång så att det låter perfekt enligt en given pitch. Används numer på nästan allt inom schlagermusik. Till och med IS använder det på körsången som ackompanjerar deras propagandavideor.

Musik tillverkas av färdiga loopar som produceras av anonyma musiker och levereras över hela världen. Var och en oberoende av musikalisk kompetens kan sedan sätta ihop ett musikaliskt slutresultat av ”readymades ”.

En låt produceras enligt en fabriksmodell där olika leverantörer är experter på olika delar av låten. Man skickar ett litet låtskelett mellan olika konsulter som bidrar med detaljer som ska maximera händelsepreferensen så att publiken inte ska behöva vänta eller undra över något.

Låtar säljs och presenteras som enskildheter på youtube där allt går att snabbt scrolla sig förbi till ständigt nya erbjudanden. Vilket i sin tur gör att tålamod med musikaliska tomrum eller uppbyggnadsfaser är extremt snålt.

Detta leder sedan till att få orkar lyssna på musik som inte är proppfull med perfektion, uträknad dramaturgi, manipulerad image eller maskinell rätlinjighet. Alternativet är att några ändå börjar längta just efter det inte så perfekta och laborering med ”falsksång ” blir synonymt med det mänskliga. Som maskiner också kan imitera.

Nu är jag ingen ortodox datamusik-hatare utan är på samma sätt som andra beroende av datorns alla möjligheter som youtube, itunes, mp3, facebook etc. Men jag anar ändå att mitt musikminne härbärgerar hågkomster av musik som differerar från regelrätta tonhöjder genom till exempel imperfekta drivremmar i gamla grammofoner eller svårigheter för etablerade artister att bara med örat som hjälpmedel stämma en hel orkester innan det existerade automatiserade stämapparater. Ytterligare en detalj gör att musik innan digitaliseringen kunde presenteras med tonhöjder som kunde betraktas som falska. Beatles producent George Martin med flera musikmakare brukade under 1960-talet använda metoden ” Varyspeed ” för att öka eller sänka tempot på något de upplevde som lite tråkigt. Följden blev att till exempel många Beatles-låtar ligger utanför den regelrätta skalan. Det vill säga 440 hz stämde inte in på ett A i mellanregistret på grund av ändrad hastighet. Idag kan man uppnå samma tempoökning utan att förändra tonläget.

Resultatet är att yngre datavana personer bär med sig ”rätt pitch ” som ett musikaliskt överjag. Alla stämmer sina instrument efter stämapparater och man hämtar texter, ackordanalyser och riff från internet som gör att musik idag låter mer strömlinjeformad utan alla brister och feluppfattningar om hur en låt ska spelas. Ingen upphovsmakare är helt unik utan alla skapar mot en fond av inspiration från tidigare förebilder vilket i klartext gör att alla lånar av alla. Personliga tolkningar eller missuppfattningar och relativ personlig oförmåga att kopiera förlagan skapar ständigt nya varianter som av en publik kan uppfattas som ett unikt mästerverk. Med mindre och mindre chans till variationer låter musiken mer konform och förutsägbar. Det är som om ”visk-leken” där människor i en lång rad viskar en liten mening vilket brukar leda till helt nya betydelser istället skulle sluta med att den siste upprepar exakt samma ord som det började med.

Peter Bryngelsson

... har varit musiker i 47 år och spelat in skivor sedan 1976 då första Ragnarök-skivan kom. Han har spelat in via allt från 8-kanalig rullbandspelare till nutidens datoriserade verktyg. Senaste soloplattan spelades in på en Lap Top dator. Nya boken om ”De omusikaliska” släppa nu i höst.