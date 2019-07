Personporträtt: Lägger saxen på hyllan efter femtio år i frisöryrket

Anmäl text- och faktafel

Frisören Harriet Harriet har gått i pension efter femtio år i yrket. Driften av sin salong Hårfavoriten, som ligger på Bangårdsgatan i Norrtälje, lämnar hon över till sin mångåriga kollega Jenny Gustavsson.

– Jag önskar henne mycket lycka till, säger hon.

När hon gick på frisörskolan i Norrtälje under 1969-1971, då var utbildningen tre år. Gesällprovet tog hon i Uppsala.

– Först gick man i skolan ett år, sedan jobbade man heltid på salong de övriga två åren med elevlön, säger Harriet Bruhn.

På den tiden var det många som lade sitt hår varje vecka.

– Då skulle håret vara kort och lockigt. I dag är det istället rakt, långt hår som är på modet och mycket färg, säger hon.

Hon kommer från en släkt av hantverkare, något som hon tror har format henne.

- Min farfar var skomakare, min morfar var smed och pappa konditor. Vi tycker om att arbeta med händerna, att skapa, säger Harriet Bruhn.

Hon har varit medlem i Sveriges frisörföretagarförening sedan 1980. Hon har tyckt att det varit viktigt att utvecklas som frisör och har därför kontinuerligt gått på olika kurser för att förkovra sig.

Sin salong öppnade hon 1980 och hon har klippt och färgat håret på många intressanta personer sedan dess. Hon minns särskilt Jarl Kulles fru Anne Kulle som hon stylade inför premiären av The Phantom of the Opera i slutet av åttiotalet. Anne Kulle fick mycket beröm för sin frisyr bland annat.

– Expressen hade ett mittuppslag, säger Harriet Bruhn.

Hon kommer att sakna sina stamkunder väldigt mycket. Det har varit många känslosamma farväl de sista veckorna på salongen.

– Det varit mycket värme, glädje och kärlek, säger hon.

Efter pensionen tänker hon ta det lugnt med familjen.

– Jag tänker njuta, rå min tid och ta hand om barnbarnen som jag älskar väldigt mycket, säger Harriet Bruhn.