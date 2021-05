PERSONLIGT. Carla vill ha kontroll över kroppen: ”Klart det finns dagar då soffan vinner”

Här är hon känd i crossfitmiljön som coach Carla, och driver sitt eget företag.

– När jag jobbade i Danmark var jag colorist, färgläggare på det du ser på filmer. Bland annat har jag varit med och gjort visuella effekter på Hollywoodfilmer som ”Unbroken” och ”Pacific Ocean”. Det var spännande men också stressigt som kvinna i den branschen. Man får ta vad man får och tyvärr blev jag totalt utbränd, säger Carla.

Det hade alltid varit aktivitet i Carlas liv, plötsligt blev det tvärstopp och hon var sjukskriven i åtta månader.

– Jag tog en tränarkurs inom crossfit och testade yoga. Det var det som kickstartade mitt intresse för att jobba med träning. Att vara utmattad är fruktansvärt. Man har ingen kontroll över sin förmåga att göra saker, det vill jag aldrig vara med om igen, inte att andra ska vara med om heller.

När hon väl flyttat till Norrtälje jobbade hon som personlig assistent, och sedan med crossfit i några år. Hon utbildade sig och skaffade erfarenhet.

– Jag utvecklades i den takten jag själv ville, med mina egna värderingar.

I november 2019 startade hon sitt företag Coachcarla.

– Det var det folk kände igen mig som. Jag hjälper folk må bättre fysiskt och mentalt genom att förstå sina kroppar bättre. Dels genom träning, men också att förstå varför man är sötsugen och plötsligt får cravings, hur sömnen påverkar oss, hur kroppen påverkar matvalen och hur matvalen påverkar allt annat vi gör.

Du startade eget några månader innan pandemin satte klorna i samhället. Hur har det påverkat dig?

– Faktiskt inte alls. Folk kommer alltid att behöva hjälp med kosten och hjälp att träna. Om något så har det varit en utmaning att i stället för att lägga upp program för gym, göra det för hemmaträning. Mycket är fokus på att hålla sig motiverad. Samma sak med kost. Folk konfronteras med sina vanor på ett nytt sätt. Är man hemma har man skafferiet nära och det är enkelt att bli uttråkad och dämpa det med mat.

Du har familjen i Danmark, hur har det varit med stängda gränser?

– Inte jätteroligt. Jag har inte varit där sedan december 2019. Jag fyllde 30 förra året och blev jätteledsen när jag inte kunde fira med familjen. Även om jag som dansk medborgare kunde åka till Danmark så hade jag inte kunnat ta med min sambo. Särskilt nu när jag är gravid har det varit tråkigt att inte kunna träffas.

Carla väntar parets första barn i slutet av juni.

– Det är fint och spännande, han ligger och sparkar hela dagarna. Det ska bli ännu mer spännande att se vilken person som kommer ut, och få uppleva den här kärleken som redan är enorm.

Hur har graviditeten påverkat dig?

– Det är väldigt tufft att inte ha hundra procent kontroll över sin kropp, särskilt genom mitt yrke och historiken med utbrändhet. Det uppstår förstås tankar om hur man kan fortsätta prestera trots att kroppen förändras med sjumilakliv. Det är mycket kärlek, men också lite jobbigt.

– Träningen har fungerat som ett sätt att känna igen mig i mig själv, hålla mig stark i de påfrestningar som graviditeten medför.

Händer det att du känner dig omotiverad?

– Det händer ganska ofta. Klart det finns dagar då soffan vinner, men inte så ofta. Jag har jobbat upp en disciplin och ett tankemönster, jag ser att om jag inte rör mig idag så kommer jag att vara stel, få ont i ryggen och höfter i morgon. Jag vet att det blir bättre efteråt och vet vilka tider på dagen som bäst för mig att träna.

– Jag har fortfarande ett tunt filter, det går fort från inte stressad till stressad, jag är bara människa. Jag har massor med känslor, men skillnaden är att jag har ett bra system idag. Man ska inte underskatta vad de man umgås med betyder.

Faller du någonsin för frestelser?

– Jag har en låda i min kyl som är dedikerad till choklad, en annan till hallonlakritsskallar. I min värld är inte synda en grej. Det finns olika sorter av hunger, fysiskt i magen och emotionellt i huvudet. Båda delarna behöver tillfredsställelse. I min värld fungerar det också bäst om man inte har några restriktioner.

– Jag märker att så fort jag sätter upp ett förbud har jag skapat ett sug, en längtan efter, och det blir svårare att inte överäta. Då blir man missnöjd istället. Jag tycker att man kan äta exakt det man älskar att äta när man vill, men också näringsrikt, och ha en förlåtande inställning till maten för att inte få potentiella ätstörningar.

Vad har du för andra intressen?

– Jag älskar att sjunga och dansa. När jag var i yngre tonåren var jag med i ett band. Jag dansade också hiphop och var med som reserv i ett lag som tävlade i dans. Men så skadade jag benhinnorna. Det har varit mycket performance både i min uppväxt och i mitt vuxna liv. Temat är liksom vad kroppen kan, sjunga, dansa, forma och skapa människor.

Till sist, vad är bästa träningsmusiken?

– Jag brukar lyssna på elektronisk musik, men ibland behöver man något lite mer argt för att ta sig genom dagen. Rammstein, eller Marilyn Mansons ”This is the new shit”. Om inget annat funkar så funkar alltid den låten, den får mig pepp.

Vem: Carla Lind Valdan, 31 som flyttade från Danmark till kärleken Joacim.

Var: I Norrtälje.

Varför: Driver eget företag inom träning och hälsa, tävlar i crossfit och väntar sitt första barn i sommar.

Kuriosa: ”I yngre tonåren var jag med i ett band, Sound of a dead giraffe, vi gjorde egen musik. Det var lite emo, punk men väldigt känslosamt.”

Här delar Carla med sig av sin träning på instagram: