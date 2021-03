Passagerare utan giltigt provresultat covidtestade sig i Kapellskär - polisen: ”Det ska man inte göra”

Under måndagen fick Norrtelje Tidning tips om att lastbilschaufförer från Balkan hade fastnat på väg in i Sverige, då förarnas medpassagerare saknade ett negativt covid 19-provresultat. De hade istället för att köra in i landet blivit sittande, inväntandes läkare som skulle göra snabbtester på dem på plats.

Det här är information som Jesper Emilsson, kommunpolis och involverad i den utökade gränskontrollen i Grisslehamn och Kapellskär, inte känner till.

– Jag har inte hört talas om de här händelserna så jag kan inte uttala mig om detta. De nya snabbtesterna har kanske inte varit godkända där tidigare, det kan vara förklaringen detta, säger han.

Inte heller Peter Lundman, driftchef vid Kapellskärs hamn, känner igen att det är just lastbilschaufförer som har blivit sittandes i färjeläget.

– Det är inte vi på färjeterminalen, utan polisen som har hand om detta. Våra väktare har dock meddelat mig att polisen inväntade coronaläkare till hamnen, men mer än så vet jag inte, säger han.

Bilden klarnar något när Carina Skagerlind, presstalesperson hos polisen Region Stockholm, skriver följande:

"Ett antal personer har under helgen rest in från Estland via Kapellskär. När de blivit stoppade för att de ej haft rätt intyg har de på eget initiativ/till egen kostnad anordnat snabbtest Covid i hamnen. Det har efter det gjorts en bedömning och de har fått resa in. Det innebär att de haft ett giltigt covidtest när de rest in i Sverige vilket är det centrala".

Gränspolis Nicolina Redner vill dock problematisera situationen ytterligare.

– Jag kan inte recensera enskilda fall men här har man gjort bedömningen att personerna fick testa sig på plats. Testerna var dock inget som polisen ombesörjde, utan de stod de här privatpersonerna för, säger hon.

Innebär det här att man alltså får testa sig när man kommer i hamn?

– Det ska man inte göra, där är det ett bestämt nej. Testet ska vara gjort 48 timmar före ankomst. Det kommer alltså inte gå att sätta i system.

Varför lät man dessa i sådana fall dessa personer göra testet på plats?

– Det kan jag inte svara på eftersom jag inte går in på enskilda fall, men det här är ett undantag. Man ska inte testa sig när man anländer.