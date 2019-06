Padelbana i Grisslehamn välkomnar sommarens spelsugna gäster: ”Efterfrågan har varit stor”

Anmäl text- och faktafel

– Våra två tennisbanor är nästan alltid fullbokade. Med den populära tennisskolan och många sommargäster som vill spela har efterfrågan på fler banor varit stor, säger Markus Fischer.

Utrymme för en till tennisbana fanns det inte, men platsen var tillräckligt stor för en padelbana. Sporten som på senare tid fått varenda svensk att sträcka sig efter bollen. Padel påminner om tennis och beskrivs ofta som minitennis där planen är mindre än i vanlig tennis och omges av väggar av kraftigt glas. Sporten spelas oftast i par med två spelare på vardera sida av nätet.

– Grejen med padel är att det är väldigt roligt. Man spelar nära inpå varandra och det är lättare att lära sig än tennis. Det är verkligen en sport som de flesta kan utöva oavsett förutsättningar, säger Markus Fischer.

Klubben kommer att erbjuda instruktion och träning för padel, både för nybörjare och de som redan har spelat. Padelbanan ligger i direkt anslutning till tennisbanorna intill Eckerölinjens parkeringar i Grisslehamn.

Det är fritt för alla att boka banan för spel under hela sommaren. Boka gör man antingen via grisslehamnstk.se eller via matchi.se.

Här kan du också spela padel i Norrtälje kommun:

Norrtälje Padelcenter, Baldersgatan 27 Norrtälje. Boka via matchi.se

Roslagens GK - Padel, Golfbanevägen 45 Norrtälje. Boka via matchi.se

Det här är padel:

Spelplanen är 10 x 20 meter och omges av väggar av kraftigt glas och har ett stängsel på sidorna i mitten. Banan är en spelplan av konstgjort gräs där ett nät skiljer planhalvorna åt. Padel spelas oftast som dubbel mellan två par spelare. Boll som träffar väggarna runt banan efter studs i marken är fortfarande i spel. Poängräkningen är precis som i tennis.