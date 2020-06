Över en halv miljon kronor i RF-stöd till Rimbo IF: ”Verkligen något som räddar verksamheten”

Se hela listan på stödet till kommunens idrottsföreningar längst ner i artikeln.

Den 20 mars annonserade idrottsminister Amanda Lind att 500 miljoner kronor skulle delas ut till Sveriges idrottsföreningar och -förbund, i ett stödpaket för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Från och med den 15 juni kommer pengarna att delas ut och och drygt 1,5 miljoner kronor tillfaller föreningar i Norrtälje kommun. Mest får Rimbo IF som kan räkna in 670 000 kronor till klubbkassan.

– Det var väldigt roligt besked som du kommer med, säger huvudstyrelsens ordförande Ronny Jansson, som inte hört talas om pengaregnet när Sporten ringer upp honom.

Istället hänvisar han till Jennifer Lundborg Larsson på kansliet, som är den som jobbat mest med ansökningen.

– Vi är nöjda. Vi hade sökt det dubbla lite drygt, men vi är glada att vi får så pass mycket pengar. Det är välbehövligt, säger hon.

Under sommarhalvåret hyr Rimbo IF ut anläggningen på Arkadien till olika lägerverksamheter, som inte kommer kunna genomföras i år. Inte heller blir det någon Rimbocup eller bilbingo som tidigare har dragit in stora summor till fotbollsverksamheten.

Därför är stödet man nu får från staten mycket välkommet.

– Jätteviktigt är det. Även om det är stora tapp vi har så har vi minskade kostnader också. Men det är ändå pengar som kan göra att föreningen kan fortsätta någorlunda normalt. De kommer balansera upp årsredovisningen något, säger Jennifer Lundborg Larsson, som är glatt överraskad över tillskottet.

– Det hade man inte räknat med. När allt började hade man inte en tanke på att det skulle komma ett sådant här stöd. Det är verkligen något som kan rädda verksamheten.

Trots att man sökt mer än det dubbla av vad man nu får, så går inte Rimbo IF på knäna.

– Vi hade ganska god ekonomi innan, så på så sätt så blir det kanske inget supertungt tapp. Det är klart det märks och man får dra ner på saker, men det kanske inte slår så hårt mot oss som mot andra som inte har den här uppbyggda ekonomin, säger Lundborg Larsson.

LISTA: Så mycket pengar får idrottsföreningarna i Norrtälje Kommun i RF-stöd

Rimbo Idrottsförening 670 000 kr

BKV Norrtälje 135 000 kr

Hallsta Idrottsklubb 81 000 kr

Roslagsbro Idrottsförening 73 000 kr

Spillersboda Idrottsförening Norrtelje 60 000 kr

Edsbro Idrottsförening 59 000 kr

Väddö Golfklubb 53 000 kr

Hallstaviks Golfklubb 51 000 kr

Ridklubben Rimbo Ryttare 45 000 kr

Motorklubben Orion 44 000 kr

Häverödals Sportklubb 30 000 kr

Motorklubben Rimo 22 000 kr

Riala Gymnastik O IF 20 000 kr

Edsbro Ryttarförening 20 000 kr

Rimbo Bouleförening 19 000 kr

Rånäs 4 H 18 000 kr

Rimbo Handbollklubb Roslagen 18 000 kr

Johannesberg Golfklubb 17 000 kr

Hallstaviks Jaktskytteklubb 16 000 kr

Ridklubben Norrtälje Ryttare 15 000 kr

Norrtälje Brottarklubb 14 000 kr

Rånäs Orienteringsklubb 14 000 kr

Grisslehamns Sportklubb 13 000 kr

Norrtälje Bordtennisklubb 9 000 kr

Roslagens Golfklubb Norrtälje 8 000 kr

Norrtälje Roddförening 8 000 kr

Lohärads Idrottsförening 6 000 kr

Rådmansö Hästsportförening 6 000 kr

Blidö Idrottsförening 3 000 kr

Rådmansö Sportklubb Ansökan avslagen

Löparklubben Roslagen Ansökan avslagen

Norrtälje Gymnastikförening Ansökan avslagen

Idrottsföreningen Roslagens SOL Special Olympics Ansökan avslagen

Rimbo Tennisklubb Ansökan avslagen