Reidar Carlsson: Inte alls konstigt att Norrtäljes väljare slutar kryssa

Det är 20 år sedan personvalet infördes. Sedan 1998 har väljarna kunnat kryssa för en speciell kandidat, och de kandidater som får tillräckligt många röster blir valda i stället för någon högre upp på partiets valsedel.

Anmäl text- och faktafel

Personvalet var tänkt att öka väljarnas inflytande. Det har fungerat så där. Få väljs in genom personkryss. Men det förekommer. I årets val kryssade sig till exempel förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) in i riksdagen.

Kanske är det personvalets marginella betydelse som gör att allt färre kryssar. I årets riksdagsval kryssade 24,1 procent av väljarna. I valet 2014 var det 24,6 procent och i valet 2010 var det 25,1 procent.

Här i Norrtälje kommun var andelen som kryssade i riksdagsvalet ännu lägre: 21,2 procent. Det var den lägsta andelen personröster i hela Stockholms län.

Bland Moderaterna minskade till exempel andelen personröster med sex procentenheter, och för Centerpartiet var minskningen 6,8 procentenheter.

Andelen i Norrtälje som kryssade i kommunvalet var något högre: 22,3 procent. Det är dock också lägre än medeltalet för alla kommuner, som var 27,6 procent. Andelen som personröstar i kommunvalen är något högre än i riksdagsvalet, men även här har andelen minskat. I valet 2014 personröstade 28,9 procent, i valet 2010 kryssade 30,3 procent.

Men Norrtälje sticker ut i årets kommunval. Här minskade andelen personröster mycket kraftigt, från 26,2 procent i valet 2014 till 22,3 procent i år. Andelen minskade för alla partier, men för vissa var raset stort. Bland Moderaterna minskade till exempel andelen personröster med sex procentenheter, och för Centerpartiet var minskningen 6,8 procentenheter.

Vad beror detta på? För Moderaterna kan en orsak vara att Kjell Jansson inte längre var förstanamn i årets val, och att Bino Drummond fick mycket färre personröster. Det är svårare att hitta förklaringar för de andra partierna. Ulrika Falk har till exempel fått nästan 200 fler personröster i år än i valet för fyra år sedan. Trots det har andelen personröster för Socialdemokraterna sjunkit med nästan fem procentenheter.

Det är troligen få väljare som ens har lagt märke till denna förändring.

En anledning till att andelen personröster minskat skulle kunna vara den ändrade valkretsindelningen i kommunen, från två valkretsar till en enda. Det är dock mycket svårt att tro. Det är troligen få väljare som ens har lagt märke till denna förändring.

Mer troligt är att personvalet har fått mindre och mindre betydelse i Norrtäljes kommunval. Inga kandidater bedrev någon tydlig personvalskampanj i årets val, och inga, förutom partiernas toppkandidater, kryssades in i kommunfullmäktige. Samma gällde förra kommunvalet. Och eftersom inga kandidater bedriver personvalskampanjer, och personvalet inte spelar någon roll för vilka som väljs in, så är det inte så konstigt att väljarna tappar intresset.

Risken är uppenbar att ännu färre av Norrtäljes väljare kryssar om fyra år. Det vore synd.

Så risken är uppenbar att ännu färre av Norrtäljes väljare kryssar om fyra år. Det vore synd. För personvalet är en bra möjlighet att ge väljarna ett större inflytande.

Det är därför bara att hoppas att någon eller några längre ner på partiets valsedlar tar chansen i nästa val, och börjar bedriva en aggressiv personvalskampanj. Det är troligen vad som behövs för att inte andelen kryss i Norrtäljes kommunval skall fortsätta att rasa.