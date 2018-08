Reidar Carlsson: Ingen rättighet för SD att få delta i debatten på Roslagen Pride

På fredagen börjar Roslagen Pride. Under två dagar kommer Norrtälje stad att fyllas av aktiviteter i regnbågsfärgernas tecken, med paraden klockan 13.00 på lördag som kulmen.

Roslagen Pride har verkligen växt under de sex år som arrangemanget funnits. Det är till exempel bara tre år sedan den första Prideparaden hölls i Norrtälje. I år kommer kanske uppåt 1 000 personer att delta.

Roslagen Pride har också fungerat som ett bra sätt att sätta HBTQ-frågorna i fokus i kommunen, och att öka toleransen och minska misstänksamheten mot HBTQ-personer. Det är mycket bra. Sverige har, liksom de flesta länder, en lång historia av diskriminering, fördomar och hot mot homosexuella och andra HBTQ-personer. Pridefestivaler, som den här i Norrtälje, har haft en stor betydelse för att förändra detta, och därmed skapa ett samhälle med lika rättigheter för alla människor, oavsett sexuell läggning.

En av festivalpunkterna på fredagen är en debatt mellan partierna, där lokala politiker skall få debattera HTBQ-frågor. Alla partier deltar dock inte. Sverigedemokraterna är inte inbjudna, ett beslut som fattats på central nivå, enligt de lokala Pridearrangörerna.

Det här skapade stor diskussion. Vissa menade att det var odemokratiskt att inte alla partier var inbjudna

Samma gällde på partiledardebatten den 3: augusti, vid Prideveckan i Stockholm. Sverigedemokraterna "representerades" då av en uppblåsbar grå plastelefant. Det här skapade stor diskussion. Vissa menade att det var odemokratiskt att inte alla partier var inbjudna, att plastelefanten innebar mobbning av Jimmie Åkesson och att de andra partiledarna därför borde ha avstått från att delta i debatten.

Även SD-frånvaron på debatten på Roslagen Pride har skapat reaktioner. Nicklas Salmin, fullmäktigekandidat för Liberalerna, skriver på Twitter att han vill ha ett samhälle där "åsiktsutbyten sker odramatiskt och där två parter med avvikande värderingar ändå kan samexistera" och att han därför beklagar RFSL:s beslut att inte bjuda in Sverigedemokraterna till HBTQ-debatten.

Det är inte en demokratisk rättighet för alla partier att få delta i alla arrangemang som alla föreningar anordnar.

Han har en poäng. Det är viktigt att lyssna på alla, även på dem som inte tycker som man själv gör. Yttrandefrihet för alla är också en grundläggande demokratisk rättighet.

Å andra sidan anordnas Roslagen Pride av en förening: RFSL. Och en förening är i sin fulla rätt att bjuda in vilka partier man vill till sina arrangemang. Det är inte en demokratisk rättighet för alla partier att få delta i alla arrangemang som alla föreningar anordnar. En näringslivsorganisation måste till exempel inte bjuda in Vänsterpartiet till alla sina debatter. Jägarföreningar måste inte alltid bjuda in Miljöpartiet. Om en förening inte tycker att ett eller flera partier tillför debatten något, eller har värderingar som föreningen tar avstånd ifrån, så är det föreningen som avgör.

Sverigedemokrater är också väldigt skickliga på att ta på sig offerkoftan och utnyttja den här typen av händelser.

Däremot kan det vara otaktiskt av RFSL att inte bjuda in Sverigedemokraterna. Det riskerar att förskjuta fokus bort från de viktiga frågorna om HBTQ-rättigheter. Sverigedemokrater är också väldigt skickliga på att ta på sig offerkoftan och utnyttja den här typen av händelser. De är ofta väldigt lättkränkta, samtidigt som de gärna kränker andra, och häcklar dem som känner sig kränkta. Det är svårt att förstå att så många väljare inte genomskådar detta.