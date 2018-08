Vi satsar på en trygg förskola

Norrtälje kommun ska vara en av landets barnvänligaste kommuner. Våra barn är värda en trygg förskola i toppklass. A och O för att säkerställa detta är en hög andel vuxna, små barngrupper och att de vuxna i så hög utsträckning som möjligt är utbildade.

När vi tillträdde 2014 satsade vi direkt på fler vuxna i förskolan vilket gett resultat. 2014 var det 5,8 barn per vuxen, 2017 var det 4,8 barn per vuxen. Ett barn mindre per vuxen alltså. Ett barn mindre per vuxen att ta hand om och hjälpa i lärandet vilket gör att mer tid kan läggas på varje barn.

Fler ska söka sig till barnskötaryrket och de som jobbar i förskolan utan utbildning ska få chans att skaffa sig en barnskötarutbildning.

Enligt prognosen för 2018 så kommer antal barn per vuxen dock att öka med 0,1 till 4,9. En väldigt liten skillnad såklart men antal barn per vuxen ska sjunka inte växa – vi accepterar inget annat. Därför, och för att öka utbildningsgraden hos de som tar hand om våra barn, så vill vi satsa på barnskötarna.

De barnskötare som tar hand om våra barn på dagarna ska dessutom känna av vår tacksamhet för deras viktiga arbete. Därför ska vi:

· Lyfta barnskötarnas löner med cirka 1 000 kronor i månaden.

· Ge outbildad förskolepersonal möjlighet att utbilda sig till barnskötare samtidigt som de arbetar.

· Garantera anställning för alla som utbildar sig till barnskötare i kommunen.

· Starta barn- och fritidsprogrammet, som ger barnskötarexamen, på Rodengymnasiet 2019.

· Utöka antalet platser på barn- och fritidsprogrammet på Komvux.

Med dessa satsningar vill vi säkerställa en hög andel utbildade vuxna i våra förskolor och små barngrupper. För kvalitén i förskolorna är det samtidigt viktigt med en hög andel förskollärare.

Kommunen erbjuder redan nu förskollärarutbildning via Lärcentrum på Campus Roslagen men fler måste uppmuntras att söka och fler färdigutbildade förskollärare måste välja att ta anställning i Norrtälje kommun.

Det råder förskollärarbrist i stora delar av landet och dessa är därför svårrekryterade. Vi är övertygade om att fler barnskötare med trygga anställningar kommer öka kvaliteten i våra förskolor och göra dem mer attraktiva även för förskollärare att söka sig till.

Med fler barnskötare och förskollärare med bättre villkor i våra förskolor säkerställer vi små barngrupper och en trygg och utvecklande miljö för våra barn.

Ulrika Falk (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Olle Jansson (S)

Barn- och skolnämndens ordförande

Hanna Stymne Bratt (S)

Utbildningsnämndens ordförande

