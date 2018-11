Vi har inte gett SD någon vågmästarroll

Flera socialdemokrater verkar ha svårt att förstå varför Liberalerna valt att bilda en Allians för Norrtälje kommun tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. I två debattartiklar på kort tid menar flera socialdemokrater att Liberalerna gett Sverigedemokraterna en vågmästarroll och försöker dra paralleller till situationen i riksdagen. Detta påstående och denna jämförelse haltar dock betänkligt.

För det första så har vi inte gett Sverigedemokraterna någon vågmästarroll. I den mån Sverigedemokraterna har en vågmästarroll så beror det på hur väljarna har röstat. Valresultatet är som det är.

Ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna hade för övrigt inte heller räckt till en majoritet och även vid ett sådant styre hade Sverigedemokraterna varit vågmästare i kommunfullmäktige. Det blocköverskridande samarbete Socialdemokraterna förespråkar innebär alltså inte någon skillnad mot ett Alliansstyre.

För det andra kommer Alliansen att ha utslagsröst i nämnderna och därigenom har Sverigedemokraterna ingen vågmästarroll i dessa. Förhållandet är alltså detsamma som det har varit de senaste fyra åren då Socialdemokraterna styrde kommunen i minoritet. Sverigedemokraterna är inte mer vågmästare nu än då, det vill säga: de har inte någon vågmästarroll i nämnderna.

Angående den kritik som förts fram kring antalet ledamöter i kommunstyrelsen förtjänar det att påpekas att antalet ledamöter faktiskt bara utökas med en enda ledamot; från 15 till 16. Kostnadsmässigt innebär det en ökning av arvodeskostnaderna med cirka 2 000 kronor per år. Mer handlar det inte om. Arvodet uppgår till 233 kronor per timme och kommunstyrelsens sammanträder på kvällstid cirka nio gånger per år. Kritiken mot svällande stornämnder och ökade kostnader är därför kraftigt överdriven.

Givetvis hade man kunnat minska antalet ledamöter till exempelvis tio, men då hade ROOP, Miljöpartiet och Vänsterpartiet blivit utan representation i kommunstyrelsen, vilket hade varit olyckligt ur ett demokratiskt perspektiv. Personligen tycker jag att cirka 2 000 kronor per år är ett lågt pris att betala för att säkra genomförandet av vår politik, samtidigt som alla partier får representation i kommunstyrelsen och Sverigedemokraterna inte får någon vågmästarroll.

För det tredje går det inte att jämföra den nuvarande situationen i riksdagen med situationen i Norrtälje kommun. I kommunen är Alliansen det största blocket. I riksdagen är istället det rödgröna blocket störst. Därför haltar jämförelsen. Vill man jämföra med något bör man istället jämföra med situationen i riksdagen 2010–2014. Då hade vi en Alliansregering, precis som vi nu har ett Alliansstyre i kommunen.

Till sist förtjänar det att framhållas att Liberalerna gick till val på att sätta skolan först. Det är en politik som nu har blivit ett ledord för hela Alliansen för Norrtälje kommun. Även Socialdemokraterna vill gärna påstå att de också vill satsa på skolan. De senaste fyra åren har dock präglats av skolnedläggningar, skoluppror och stora besparingar. Så sent som förra året beslutade Socialdemokraterna att spara 90 miljoner kronor på barn och skola.

Trovärdigheten för Socialdemokraterna när de säger att de vill prioritera resurser till skolan är därför starkt begränsad. För ett parti som Liberalerna är det under rådande omständigheter därför svårt att motivera ett samarbete med Socialdemokraterna.

Robert Beronius (L), gruppledare