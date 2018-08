Vad är våra svar till #kandulova värda?

Snart är det dags att gå till val. Den 9 september ska våra medborgare ta ställning till hur de vill att Norrtälje kommun ska utvecklas under fyra år framöver.

Anmäl text- och faktafel

I Norrtelje Tidning har många kommit med frågor om hur de tycker att vi politiker ska hantera vissa frågor under parollen #kandulova. Det har handlat om allt från gropar i vägar till bostäder, skola, och mycket annat.

Vi i ROOP kommer att göra allt, och vi menar allt, för att se till att just dina frågor blir besvarade, och visa att vi tar dem på allvar. Och hur ska vi göra det? Många har fått svar på sina frågor av alla partier, men vad händer sen? Var tar alla frågor vägen efter valet?

I ROOP har vi som utgångspunkt att alltid fråga ”Hur vill du ha det?”, för vår ideologi är att driva sakfrågor för dig som bor och verkar i kommunen. Därför kommer vi att ta alla frågor som är relevanta för att kommunen ska bli bättre att leva i med oss in i kommande mandatperiod.

Hur kommer du att märka att just din fråga blir uppmärksammad? Till varje kommunfullmäktige kommer vi i ROOP att skriva allt från enkla frågor till interpellationer och inte minst motioner, som lyfter just din fråga, med förslag på hur vi tycker den bör lösas. Vi kommer att skriva i Norrtelje Tidning om just din fråga så att du kan se att vi i ROOP tar dig och dina frågor på allvar.

Nu vet förstås alla som lever i en demokrati att det inte går att få allt man önskar sig, men vi kommer att göra allt i vår makt för att dina frågor inte glöms bort och tillsammans utveckla Norrtälje till den kommun som just du vill att den ska bli. Vi i ROOP hoppas att du tagit del av vår politik här i Norrtelje Tidning, på nätet, och där vi har besökt er under den senaste månaden, och att det hjälpt dig till att kunna ta ställning den 9 september.

Hela kommunen ska leva. Vi tycker att stad och land ska gå hand i hand.

Hur vill du ha det?

Robert Johansson (ROOP)

Björn Rudolfsson (ROOP)