Pridedebatten skapade hopp om framtiden

Vikten av att ta ansvar för HBTQ-personer i Sverige politiskt har sällan varit mer brådskande. Vi i RFSL ser hur den psykiska och fysiska hälsan är sämre hos HBTQ-personer än hos andra grupper marginellt. En fjärdedel av unga HBTQ-personer i Sverige lider av psykisk ohälsa. En femtedel av unga homosexuella och bisexuella har utsatts för våld i en nära relation under sin livstid.

Med i princip alla mått mätt har HBTQ-personer sämre förutsättningar än många heterosexuella personer. Vi möts oftare av trakasserier, våld och kränkande behandling. 2015 uppskattades siffran till 600 anmälningar av hatbrott med anledning av sexuell läggning.

Vi kan också se att Pride och evenemang arrangerade av RFSL för att synliggöra dessa problem på senare tid mer frekvent attackerats av radikala grupper. Utmaningarna är många och stora!

Med detta sagt vill vi uppmana alla politiska partier och samhällsaktörer att göra mer. Vi vill göra fler framsteg nästa mandatperiod.

Under fredagen den 10 augusti arrangerade vi i RFSL en partidebatt i samband med vårt evenemang Roslagen Pride. Vi såg under debatten en vilja till att göra sådana framsteg, vilket är mycket positivt. Vi ser därför partiernas ord under debatten som vallöften. Om de jobbar tillsammans tror vi att mycket kommer att bli bättre till 2022.

Här är en lista på vad som sades:

• En mer normkritisk sexualundervisning i skolan med mer fokus på HBTQ.

• Fler psykologer i HBTQ-personers vardag.

• HBTQ-certifiering av fler skolor och utbildningar i Norrtälje kommun.

• Fler mindre projekt likt Tusen Färger för att öka kunskapen om språk, uttryck, kultur och hur normer hänger samman.

• Att åtgärder görs för att korta köer till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

• Större valfrihet och mer öppenhet i vården för HBTQ-personer.

• Mobbingpolicyer ska skärpas och följas upp mer aktivt.

• Att aktivt motverka att HBTQ-fientliga partier inte får makt i kommun eller regering efter valet.

• Ett stärkt civilsamhälle som kan fånga upp och vara en stöttepelare för HBTQ-personer.

• Arbeta med bemötandet av HBTQ-personer i kommunen och Norrtäljes institutioner, exempelvis äldrevård, ungdomsmottagning och polis.

• Mer praktiska lösningar i vardagen, som exempelvis könsneutrala omklädningsrum för HBTQ-personer.

• Ställa högre krav på inkludering i sportverksamhet i samband med föreningsbidrag.

• Att arbeta mot den psykiska ohälsan bland HBTQ-personer.

• Mer inkludering i kommunens medarbetarundersökningar.

Att göra dessa förbättringar i vår gemensamma vardag kommer att göra skillnad för oss. Det kommer att hjälpa många HBTQ-personer och det kommer att ta oss framåt.

Som Jim Morrison brukade säga: ”Freedom is being yourself without permission”. Vår frihet är en värld där vi tillåts må bra, får vård i tid, där vår kärlek inte är ett lagbrott, där internationell solidaritet med våra queera systrar och bröder som lever på flykt existerar, där stjärnfamiljer är möjliga att skapa, där vi blir bemötta värdigt av de institutionaliserade delarna av samhället och ett samhälle som är rättvist.

David Byström, ordförande RFSL Roslagen

William Olsson, sekreterare RFSL Roslagen

Matts Ågren, kassör, RFSL Roslagen

Helena Lodin, Pride-general RFSL Roslagen

Sofie Strand, styrelseledamot RFSL Roslagen

Fej Matti Ganebo Skantz, styrelseledamot RFSL Roslagen

Camila Alves, styrelseledamot RFSL Roslagen

Joel Blomberg, suppleant RFSL Roslagen