Kommer en alliansregering att avskaffa den generella välfärden?

Den 14 augusti skrev Reidar Carlsson på ledarplats att ”Sjöstedt är trevlig – men rösta inte på hans parti”. Den 17 augusti skrev Reidar Carlsson "Om Löfven ska hålla sitt löfte måste han avgå".

Anmäl text- och faktafel

Det man kan säga om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är att med dem kommer vi att få behålla en generell välfärd. Hur blir det med välfärden om vi får en alliansregering igen?

John Lapidus (ekonomhistoriker, verksam vid Handelshögskolan i Göteborg) har skrivit boken ”Vårdstölden”. Han skriver bland annat: ”Politiker bedyrade att det inte var så noga med vem som drev och ägde verksamheterna, för alltihop skulle fortfarande vara finansierat med skatter inom ramen för den gemensamma välfärden.

Politikerna hade fel. De påstod att välfärdens drift var frikopplad från välfärdens finansiering. Men det visar sig nu att även välfärdens finansiering håller på att klyvas i två delar. Det tydligaste exemplet: vi har plötsligt fått ett parallellt sjukvårdssystem där 650 000 personer, en tiondel av den vuxna befolkningen, köper sig före med privata sjukvårdsförsäkringar.” (Från tidningen ETC, boken finns att köpa via ETC förlag.)

Reidar Carlsson vill att Stefan Löfven ska hålla sitt löfte. Kan man begära att Ulf Kristensson också ska stå för åsikter han gett uttryck för?

Han har skrivit, visserligen för ett antal år sedan, följande: ”Målet är inte ett checksystem med lite mer individuella val inom ramen för ett kollektivistiskt tänkande i övrigt. Målet är att den kollektiva välfärdspolitiken i alla dess former och skepnader måste göra andra förlegade socialistiska system sällskap på historiens skräphög.”

Ulf Kristersson förordade istället en helt individuellt finansierad välfärd. Så ser han på den generella välfärden.

Norrtelje Tidning har under en tid en serie där politiker ska lova och svara ja eller nej på ett antal politiska frågor. Reidar Carlsson strider ju för Centern och en ny alliansregering. Kan han lova att en ny alliansregering inte kommer att gå vidare med ett system i sjukvården som bygger helt på privata sjukförsäkringar? Att människor även i framtiden får vård efter behov och inte efter plånbokens storlek?

Dan Persson, Yxlan

NT kommenterar

Jag kan inte lova någonting, eftersom jag inte har något politiskt uppdrag. Däremot har företrädare för allianspartierna gång på gång förnekat att de vill avskaffa skattefinansierad välfärd. Inga steg i den riktningen togs heller under de åtta åren av alliansstyre.

Det finns därför ingen som helst anledning att tro att en ny alliansregering enbart skulle vilja ha privata sjukförsäkringar – om man nu inte är ute efter att försöka skrämma människor att inte rösta på ett alliansparti.

Ulf Kristersson har uppenbarligen ändrat sig under decenniernas gång. Det är inte ovanligt att politiker gör det. Samma gäller säkerligen även V- och S-politiker.

Reidar Carlsson