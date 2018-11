Jag röstade nej till EU – men i dag skulle jag rösta ja

Vid folkomröstningen 1994 om svenskt medlemskap i EU röstade jag nej. Det hjälpte inte.

Det blev ett knappt ja till medlemskap. Champagnekorkarna smällde högt i Bryssel och hos många andra som vädrade stora förtjänster på framtida jobb inom EU.

Vi som röstade nej tyckte nog att det fanns något lurigt i luften. Det kändes som om det hela var styrt från ovan och att de stora orden och löftena inte angick oss. Hade man startat litet lågt ute i landet och begränsat sig till fredsarbete och samarbete för miljön hade jag övervägt att rösta ja.

Det gick inte så lång tid förrän det blev som jag misstänkte: en stelbent och oöverskådlig byråkrati, miljoner i bidrag till storföretag och till de som klarar av att fylla i mängder av komplicerade ansökningshandlingar.

En del mycket egendomliga projekt har fått sjukt mycket pengar medan andra har blivit utan.

Konstiga beslut har omkullkastat svensk lag och miljön har fått stryka på foten. Vad kostar inte alla dessa flygresor till Bryssel och EU-politikers och tjänstemäns höga löner?

Beslutsprocessen sker långt från Sverige och politikerna där borta i Bryssel jobbar helt utan insyn. Få bryr sig.

Vill jag då att Sverige lämnar EU?

Nej, tvärtom. Skulle det bli folkomröstning i dag om fortsatt medlemskap skulle jag rösta ja.

Varför då? Jo, för förhållandena i omvärlden har försämrats och att jag nu anser att det behövs ett EU som kan stå emot hoten mot freden. Vi måste vara goda grannar – det är det som gäller. Vi måste bekämpa kriminaliteten och vi måste rädda miljön. Samarbete, samarbete – det är det som gäller nu.

År 1994 hoppades vi att det kalla kriget skulle vara över för alltid och att bruna nationalister var ett minne blott. Förhoppningen var också att Ryssland skulle bli ett juste land öppet för demokrati och kultur.

Men nu stoppar otäcka smånazister upp huvudet ur träsket och har under en lismande yta fräckheten att hota det demokratiska styrelseskicket i Europas länder. I Sverige också.

Länge har man dragit nytta av EU-pengar och demokratiska bidrag. Men nu har man lurat tillräckligt många in i leden och tuppkammen har växt hos de som styr i partiet.

De ler in i kameran–- men lyssna noga vad de säger under den välkammade ytan. De eldar tyst på under främlingsfientlighet och judehat och är skickliga att med subtila medel orsaka splittring och utdela förtäckta hot.

Och så vill de givetvis lämna EU.

Den splittring de vill åstadkomma är farlig. De och deras vänner i Ryssland är inte på något sätt missnöjda med att EU har bekymmer. Med Brexit och det som kan vara på gång i andra medlemsländer.

Men all samverkan över gränserna behövs i dag. EU är en av flera aktörer som är nödvändiga för att inte något sådant så förfärligt som krig ska bryta ut. Förfärligt är för svagt ord i detta sammanhang. Men ibland räcker inte ord till.

Och hur ska du där i backen på södra Blidö få ordning på EU? frågar en läsare givetvis och höjer överseende på ögonbrynen. Ska du där få EU ner till oss? Kunna påverka EU i deras handlande?

Det kan jag inte alls. Vill jag svara. Men jag har börjat fundera och det tycker jag fler skulle göra.

Några rader i en enkel artikel kan så ett frö. Ett frö som i god jordmån kan spira och ge resultat på något sätt.

Bara det inte är för sent. Alldeles för sent.

Anita Bertilsson, Blidö