Färre bilar ger mindre trafikkaos

Många insändare i NT har handlat om parkeringsproblem och trafikkaos i Norrtälje.

Denna rekordvarma och rekordtorra sommar finns minst fyra anledningar – miljömässiga, samhällsekonomiska, privatekonomiska och hälsomässiga – att föreslå en annan lösning, nämligen att minska antalet bilar.

Nu senast har Robert Beronius (L) hävdat att vi måste bygga bort kaoset, bland annat genom många fler rondeller och han oroar sig för långsamt flöde på Vätövägen och om hur de nya invånarna i hamnen ska kunna ta sig med bil till mataffären.

Det finns skäl till att bygga ut pendlarparkeringar och en och annan rondell, men vi måste ändra inriktningen från att bygga bilstäder till att bygga ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi behöver städer där gång och cykel och kollektivtrafik kan vara det självklara förstavalet

Böndernas problem, ska inte, som Moderaterna föreslår, lösas genom sänkt dieselskatt.

Vi i Miljöpartiet har beskyllts för att vara landsbygdsfientliga. Det är inte sant. Vi vet att bilen behövs, men vi måste hitta alternativ och satsa på dem.

Bilförsäljningen slår i dag alla rekord och de som säljer bäst är dyra bränsleslukande SUV:ar, som till stor del används i städerna. Det här måste vi ändra på.

Som tur är börjar det komma allt fler möjligheter att klara sig bra utan att äga en egen bil. Till att börja med kan vi dela bilen med andra. Sedan snart 40 år finns till exempel en välfungerande ideell bildelningsförening som heter Sambil. Den har en genialisk konstruktion, som innebär fördelar både för den som delar bil och den som äger bil. Deras koncept innebär att den som äger bilen förfogar över den precis som vanligt, men man upprättar kontrakt med några andra som inte har egen bil och som kan få utnyttja bilen, när bilägaren inte behöver den.

Den som delar bil betalar ett självkostnadspris per mil, som kan röra sig om 25–33 kronor per mil. Då ingår kostnader för bilen, värdeminskning och bränsle. Billigare än så går det inte att använda bil. Kontrakten måste godkännas av Sambil och i gengäld kan man få hjälp från föreningen om någon olycka skulle inträffa. Det här har fungerat utmärkt för oss som bor i en bostadsrättsförening och mycket bekvämt kan dela bil med andra som vi känner, men skulle också kunna fungera bra till exempel om man bor i en by på landet.

För många är ägandet av en egen bil så heligt att man inte vill dela den med någon och då kan ett alternativ vara att använda sig av en bilpool. Att bara äga en ny Volvo lär kunna kosta 6 000 kronor i månaden. I snitt står alla privata bilar stilla 23 timmar av 24 per dygn.

Att avstå från att äga bil kan också underlättas av flera nya möjligheter, till exempel anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden och i storstaden till exempel genom ett projekt som Ubigo, det vill säga en bekväm mobilitetstjänst som samordnar kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning, hemleverans med mera.

Andra tekniska lösningar som underlättar samåkning lanseras också av Skjutsgruppen och Samåkning.se. Får vi råd att bygga vettiga cykelvägar kan elcyklar bli en reell möjlighet för många att pendla till jobbet.

Färre bilar ger mindre trafikkaos och bättre miljö.

Bengt Annebäck (MP)

