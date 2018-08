Ett totalt svek mot Norrtäljes äldre

Våren 2015 bestämde Arbetarskyddsstyrelsens måttnissar att toaletterna i Grinds kommunala äldreboende var några få centimeter för små för att huset skulle få användas som vårdboende.

Anmäl text- och faktafel

Huset skapades på 1980-talet för äldres boende av ansvarskännande och framsynta kommunpolitiker. Det har fram till 2015 fungerat mycket bra, enligt både personal och boende.

Samma dag som de vårdbehövande äldre flyttade ut skulle huset även därefter kunna ha bebotts av äldre, om det bara hade gjorts till ett trygghetsboende. Fastigheten var utmärkt för ändamålet, med hissar och lämplig planlösning med lägenheter i form av ettor och tvåor med stora badrum.

Detta skulle ha gett ett 60-tal äldre ett bra boende med närhet till affär, post och annan service som Roslagens sjukhus, samt gemensamhetslokal. Tyvärr fanns det flera okunniga tyckare med makt som påstod att trygghetsboende hade samma regelverk för toaletter som vårdboende, vilket är direkt felaktigt. Dessutom påstods att de som bor i trygghetsboende och med tiden får ett ökat vårdbehov skulle behöva bo kvar, vilket är ekonomiskt ogenomförbart med dagens ekonomi.

Politiska beslut behöver inte vara grundade på kunskap, det räcker med tyckande. I det undermåliga tjänsteutlåtande som utgjorde underlag fanns inte ens trygghetsboende med som alternativ.

Tyvärr fick de okunniga tyckarna som de önskade och något remissyttrande från det kommunala pensionärsrådet inhämtades aldrig. Det påstods bland annat att kommunen inte hade något påtagligt behov av bostäder för äldre, varken trygghets- eller äldreboenden. En senare utredning har därefter påvisat ett stort behov av just detta. Kommuner av Norrtäljes storlek har normalt sett hundratals platser för trygghetsboende.

Oklarheten med Grinds boende för äldre gjorde att annan kommunal verksamhet lade beslag på gemensamhetslokalerna. Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), som ska se till att vi gamlingar ska kunna ha ett bra boende för att behålla hälsa och välbefinnande, tog två våningar till LSS-boende och socialnämnden tog en våning.

Nu har kommunstyrelsen med hjälp av fullmäktige sålt fastigheten och skrivit två mångåriga miljonhyreskontrakt med köparen för LSS-boende i två våningar, som på kommunens bekostnad ska byggas om för två miljoner kronor. De LSS-boende som enligt KSON hade akut behov av att ta äldreboendet i besittning har sedan årsskiftet lämnat lokalerna. De skulle ju byggas om, men det har inte ens påbörjats och de anslagna två miljonerna räcker inte.

Under tre års tid har kommunens driftkostnader varit fem miljoner per år och fastigheten används i mycket begränsad omfattning. Just nu betalas två miljoner i årshyra för två våningar som alltså inte nyttjas och inte kommer göra det på länge än.

Det händer ibland att även politiker gör en pudel, erkänner sina misstag och rättar till dem. Norrtäljes politiker har nu möjligheten att på lämpligt sätt skapa trygghetsboende i fastigheten. De hyreskontrakt som är skrivna för två av våningarna blir nämligen ogiltiga i oktober, eftersom den villkorade ombyggnaden då inte är slutförd. Socialnämndens kontrakt är kort.

Ytterligare en pudel behövs: avveckla det kostsamma och ineffektiva kommunalförbund som med en ordförande från Saltsjöbaden och en överbetald direktör från Stockholm inte tillvaratar Norrtäljes fattigpensionärers intressen. I kommunala verksamhetsplanen 2015-2018 stod att en utredning av trygghetsboende skulle ske, men det har försummats av kommunalförbundet. Det sägs att det har prioriterats bort, men det finns inte dokumenterat av vem, när eller varför.

Det parti som på allvar har opponerat sig mot misshandeln av Grindhuset är Vänsterpartiet. Därtill i någon mån ROOP, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsens ordförandes uttalande, i samklang med fastighetsspekulanter, om att nyttja fastigheten för ungdomsboende är ett verkligt bottennapp i frågan om röstfiske. Det fullbordar det totala sveket mot Norrtäljes äldre.

Eilert Josefsson, Norrtälje, 78 år och sviken pensionär