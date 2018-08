Är Sverigedemokraterna demokratiska?

Enligt opinionsundersökningarna kan Sverigedemokraterna få omkring 20 procent av rösterna i riksdagsvalet. En femtedel av väljarkåren skulle alltså lägga sin röst på ett parti som har en minst sagt tvivelaktig historia och vars demokratiska renlärighet verkligen kan ifrågasättas.

Skulle Sverigedemokraterna inte vara ett demokratiskt parti, invänder säkert deras företrädare indignerat! Se bara på vårt partiprogram, allt finns med där.

Nej, hävdar jag. Deras demokratisyn är bara halvhjärtad. Jag tror att den definition av demokrati som man kan hitta på Wikipedia är ganska allmänt accepterad: ”En fruktbar tankemodell för demokratiska studier (....) är att dela upp demokratibegreppet i (1) form och (2) innehåll. Till kategorin demokratiska former, (1), faller då principer som berör själva styrelsesättet in, såsom exempelvis rösträttsregler (...) och beslutsprinciper (…). Till kategorin demokratiskt innehåll, (2), faller principer som ofta berör medborgares och människors (...) grundläggande rättigheter in, såsom t ex jämlikhets- jämställdhets- och likvärdighetsprinciper.” (Mina kursiveringar och sammandrag).

Vad gäller formerna kan väl Sverigedemokraternas partiprogram vara utan invändningar. Men när det gäller innehållet får man leta länge innan man hittar något om till exempel likvärdighetsprinciper. Däremot skriver man på ett ställe (Avsnittet ”Sverigedemokraterna och människan, 6:e stycket) att ”Det finns dock en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilda individen.”

En synonym till essens torde vara ”innersta väsen”. För mig innebär användningen av detta uttryck en inställning som är bra nära ren rasism och alltså långt från kravet på demokratiskt innehåll. De uttalanden som bland annat Jimmie Åkesson och Björn Söder gjort om samers och judars rätt att kalla sig svenskar pekar också åt detta håll.

Det finns också farhågor som, det medger jag, är svårare att belägga. Det gäller trovärdigheten hos ett parti vars rötter onekligen finns bland gamla nazistiska eller fascistiska partier och grupperingar. Det var först vid mitten av 1990-talet som de nuvarande ledarna för Sverigedemokraterna började fjärma sig från dess strukturer och personer. Vid något tillfälle luftade man också tankarna på att lägga fram en så kallad vitbok över denna tvivelaktiga bakgrund. Dessa planer har dock, som det verkar, övergetts.

Sverigedemokraterna stoltserar med att de var föregångare vad gäller den skärpning av invandringspolitiken som skett. Min uppfattning är att den hade inträffat även utan Sverigedemokraternas insatser. Det är självklart att det är skillnad mellan det antal invandrare och flyktingar som tidigare sökte sig till Sverige jämfört med de över 200 000 som kom 2015. I ett sådant läge måste varje regering, oavsett politisk inriktning, ingripa för att uppnå någon form av kontroll. Men det är en väldig skillnad på en sådan kontroll och det principiella motstånd mot människor av annat ursprung som Sverigedemokraterna representerar, det vill säga en brist på verkligt demokratiskt sinnelag – innehåll – som är självklar för de flesta av oss.

I ett läge där Sverigedemokraterna skulle få ett reellt inflytande över svensk politik är det fara värt att den demokratiska fernissan skulle rinna av dem. Det finns ju skrämmande exempel på detta från 1930-talet. Därför bör vi alla besinna oss när vi går till val i år; vad gäller inställningen till demokratiskt innehåll är alla våra andra partier att föredra framför Sverigedemokraterna.

Anders Unnerstad (L)