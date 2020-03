Olöst gåta vid Sottern och en färgglad farkost på Väddö i världens största Arkiv X

Föreningen Ufo-Sverige får varje år in cirka 250 rapporter om siktade oidentifierade flygande föremål: spökraketer, flygande tefat och andra svåridentifierade svävande objekt. Vice ordförande Clas Svahn fascinerades av ufon redan som barn och har lagt ner några timmar varje dag på sitt intresse i 45 år.

– Det som driver mig är en nyfikenhet på vad det egentligen är som folk är med om, säger journalisten och författaren.

Den 26 mars skulle han ha kommit till Norrtälje stadsbibliotek men föreläsningen har ställts in på grund av oro för coronasmitta. Här berättar han om ett par av de rapporter som kommit in från Roslagen.