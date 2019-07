Oksanen: Nu ökar Kinas och Rysslands tryck på kommunerna

Oavsett vilken kommun eller region du företräder som folkvald i Sverige är det hög tid att sätta dig in i det vad det förändrade säkerhetsläget och den gråzon som Sverige befinner sig i betyder för dig. Den kanske mest tydliga trenden just nu är att det finns ett ökat intresse från Ryssland och Kina för den lokala nivån. Just för att den är lättare att påverka genom din okunskap och naivitet.