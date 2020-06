Ökning av båtstölder under midsommar – varnar inför ökat tryck: ”Töm båten själv”

Sommarmånaderna förra året innebar högtryck för båtstölder. Varje dag anmäldes det ungefär tio stölder från båtar. Nu när allt fler semestrar inom Sverige har båtintresset nått rekordhöga siffror enligt Stöldskyddsföreningen (SSF).

Detta innebär alltfler båtar i sjöarna samt fler oerfarna båtägare. Med detta vill SSF varna både gamla och nya båtägare för stöld från båt.

– Töm båten själv! Lämna inte värdesaker och dyr utrustning i båten, inte ens korta stunder, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SFF, i ett pressmeddelande.

Redan under midsommarveckan i år märktes en markant ökning i båtstölder. Sjutton anmälda båtstölder kom in under veckan vilket är mer än vad det varit under en och samma försommarvecka på fem år enligt Länsförsäkringar.

Utöver stöld av värdesaker och utrustning anmäldes även åtta båtar samt sju båtmotorer stulna dagligen förra året. Det rör sig ofta om beställningsjobb där stöldgodset ofta forslas ut ur landet enligt SFF. Stulen utrustning hamnar även ofta på andrahandsmarknaden här i Sverige.

För att skydda sig tipsar SFF att man tömmer båten på värdesaker, deltar i båtsamverkan och ha tillsyn över bryggor året runt, låsa fast båt och motor med certifierade lås samt märka utrustningen.