Odlarnörden Liselotte brinner för maskar och mikroliv – släpper bok om jord

Uppväxt i en liten lägenhet i en av Stockholms södra förorter så var vägen till odling inte direkt spikrak för Liselotte Roll. Det fanns inga planteringar i närheten och naturintresset i familjen var obefintligt. Hon använde balkongen till lek och djur var något som helst avnjöts på tv eller vart femte år på Skansen. Men intresset för allt det där kom ändå.

– Jag har ju skrivit en del böcker om odling, natur och insekter tidigare – själva jorden var nästa logiska steg. Jag ville komma ända ner till mikroliv och maskar, sånt är jag jätteintresserad av. Men mest är det mitt stora intresse för miljö, klimat och hållbarhetsfrågor som ligger till grund för boken, säger hon.

Det var när hon själv för många år sedan först flyttade till hus och började odla som hon började fundera på varför samma mylla som hon åren innan framgångsrikt hade odlat i senare skulle komma att ge så dålig utdelning. Liselotte Roll insåg att hon hade gett jorden för lite gödning och med fel sorts näring.

– Jag blev väldigt intresserad av vad som är den perfekta balansen för en jord och när jag började läsa på i ämnet så fick jag veta att en tredjedel av världens jordar antingen är skadade eller helt förstörda – och detta bara fortsätter hela tiden. Det finns forskare som menar att i vissa delar av världen, till exempel i England, kommer jorden vara helt obrukbar om bara 60 år. Jag blev lite chockad när jag förstod hur illa det står till och hur snabbt det går utför.

Nu har hon släppt ”Jord”, en bok för trädgårdsälskare, hemmaodlare och alla med ett miljöintresse. Boken rymmer både faktabeskrivningar och handfasta tips, historiska anekdoter och berättelser om hur vår jord, både planeten och myllan, egentligen mår. Men det är också en bok fylld av personliga berättelser om Liselottes eget brinnande intresse för det vi odlar i.

–En historia om hur jag och min man besökte en by i Amazonas där de hade gjort biokol inleder till exempel kapitlet om just biokol. Jag har kommit in på väldigt många roliga spår när jag har jobbat med den här boken och jag gillar verkligen när fakta blandas upp med berättelser på det här viset, säger hon.

Liselotte Roll

Ålder: 47 år.

Bor: I ett radhus i Österskär med man, tonårsbarn, höns och hittekatt. har även tillgång till en gård med stort odlingsutrymme.

Gör: Journalist, författare och tidigare arkeolog. Tidigare medarbetare på NT.

Aktuell: Med populärvetenskapliga boken ”Jord” utgiven på bokförlaget Harper Collins Nordic.

Odlar i år: ”Vitlök och i mitt tunnelväxthus odlar jag alltid chili för det är dyrt att köpa. Och så odlar jag potatis eftersom det är en av de mest besprutade sakerna man kan köpa i affär. Och så libbsticka, en kryddväxt som inte finns i butik men som är så god. I år tänkte jag satsa lite på dahlior också.”

Liselottes 4 goda jord-råd till hobbyodlaren

1. Återför näring till jorden när du har skördat. Och använd organiskt material, för konstgödsel innehåller bara ett fåtal av de många näringsämnen som en bra jord behöver.

2. Gräv inte för mycket för då stör du mikrolivet i din jord. Använder du dig av täckodling eller no dig-metoden, ett sätt att tillföra kompost, så behöver du inte gräva så mycket för jorden blir porös och balanserad ändå.

3. Lämna inte jordytan bar utan se till att den är bevuxen. Det översta jordskiktet i en odling är utsatt för väder och vind. Har man en huvudgröda i sin odling kan man också ha mellangröda på samma ställe. Det är bra för mångfalden och i förlängningen för insekterna också.

4. Använd inte bekämpningsmedel med gifter i, det är en självklarhet. Gifterna går ner i jorden.