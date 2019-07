O-ringen är över – här är de lokala totalresultaten

D18 Elit, 6,010 m, 103 deltagare: 1) Hanna Lundberg, OK Renen (SWE), 3:15:52, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK (SWE), +10:30, 3) Jenny Baklid, Konnerud IL (NOR), +11:14, 28) Agnes Broman, OK Roslagen (SWE), +54:34.

D21 Lång, 7,890 m, 43 deltagare: 1) Rebecka Lindberg, OK Roslagen (SWE), 4:54:28, 2) Hilda Forsgren, OK Linné (SWE), +2:56, 3) Maria Magnusson, Sävedalens AIK (SWE), +9:53.

H21-1, 8,080 m, 113 deltagare: 1) Rasmus Palmqvist Aslaksen, IFK Lidingö SOK (SWE), 4:12:55, 2) Erik Berzell, Järla Orientering (SWE), +3:30, 3) Ivar Lundanes, IL Tyrving (NOR), +4:22, 25) Joel Lännevall, OK Roslagen (SWE), +44:41, 27) Johan Edenhamn, Länna IF (SWE), +48:04.

H21-2, 8,220 m, 112 deltagare: 1) Ari-Pekka Lassila, do, 4:15:56, 2) Sindre Østgulen Deisz, Ntnui (NOR), +1:07, 3) William Pommer, Stora Tuna OK (SWE), +3:01, 31) Simon Bohman, Rånäs OK (SWE), +54:37.

D21 Kort-1, 4,270 m, 115 deltagare: 1) Gunvor Hov Høydal, Fossum IF (NOR), 2:39:26, 2) Julia Lauri, OK Tisaren (SWE), +8:01, 3) Emma Bergman, OK PAN-Kristianstad (SWE), +11:06, 21) Johanna Lännevall, OK Roslagen (SWE), +47:01, 39) Ellen Broman, do, +1:10:03.

H21 Kort-2, 5,970 m, 139 deltagare: 1) John Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), 3:08:31, 2) Karl Walheim, Ärla IF (SWE), +0:14, 3) Fredrik Edén, IFK Göteborg Orientering (SWE), +1:11, 59) Viktor Lindberg, OK Roslagen (SWE), +1:42:44, 62) Mårten Rostö, Rånäs OK (SWE), +1:46:31, 113) Robin Eriksson, OK Roslagen (SWE), +3:23:07, 126) Rasmus Rostö, Rånäs OK (SWE), +4:28:24.

H18, 6,070 m, 186 deltagare: 1) Niilo Syrjälä, Lounais-Hämeen Rasti (FIN), 3:25:30, 2) Anton Hänström, Täby OK (SWE), +8:55, 3) Hugo Mandinger, Trollhättans SOK (SWE), +11:27, 21) Oskar Sundblom, Rånäs OK (SWE), +28:27.

D16, 4,100 m, 183 deltagare: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK (SWE), 2:41:39, 2) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK (SWE), +4:12, 3) Alina Niggli, O Jura (FRA), +4:26, 25) Cornelia Krafft, Länna IF (SWE), +33:49, 158) Malin Svensson, Rånäs OK (SWE), +2:58:47.

H15, 4,860 m, 191 deltagare: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK (SWE), 2:44:41, 2) Olle Karlsson, IK Hakarpspojkarna (SWE), +5:47, 3) Ludvig Lange, Tumba-Mälarhöjden OK (SWE), +7:50, 68) Jacob Henriksson, Rånäs OK (SWE), +1:02:30.

D14, 3,670 m, 162 deltagare: 1) Synne Sandven, Notodden OL (NOR), 2:25:05, 2) Emma Zettervall, Karlskrona SOK (SWE), +3:13, 3) Alva Björk, Trollhättans SOK (SWE), +5:54, 126) Alva Olá, Rånäs OK (SWE), +2:13:47.

H14, 3,670 m, 196 deltagare: 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna (SWE), 2:00:58, 2) Jussi Ankelo, MS Parma (FIN), +12:44, 3) Niklas Erlandsson, OK Södertörn (SWE), +19:21, 51) Aron Broman, Länna IF (SWE), +49:46.

D14 Kort, 2,800 m, 50 deltagare: 1) Eline Andrea Vaeng Bernhardsen, IL BUL-Tromsø (NOR), 2:15:31, 2) Viktoriia Iugova, Baltiyskiy Bereg (RUS), +2:19, 3) Astrid Elida Vaeng Bernhardsen, IL BUL-Tromsø (NOR), +11:21.

H13, 3,670 m, 183 deltagare: 1) Marcus Lamm, Frölunda OL (SWE), 2:04:43, 2) Erik Nederheim, Täby OK (SWE), +2:27, 3) Ludwig Rosén, Göteborg-Majorna OK (SWE), +5:04, 132) Gustav Svensson, Rånäs OK (SWE), +1:59:36, Hugo Örtlund, do, Felstämplat.

H12, 3,020 m, 157 deltagare: 1) Ludvig Eggöy Markhester, Snättringe SK (SWE), 1:40:23, 2) Ted Lagerström, Attunda OK (SWE), +0:41, 3) Lauri Lakanen, Koovee (FIN), +1:06, 121) Eric Henriksson, Rånäs OK (SWE), +1:58:07.

D11, 2,940 m, 159 deltagare: 1) Ida Pauler, Skogslöparna (SWE), 1:56:29, 2) Felicia Persson, Helsingborgs SOK (SWE), +3:51, 3) Helene Scheele, Nydalens SK (NOR), +4:37, 134) Alma Wessel, Länna IF (SWE), +3:20:35.

H11, 2,940 m, 152 deltagare: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan (SWE), 1:40:10, 2) Malte Granefelt, OK Tyr (SWE), +12:04, 3) Atle Kulstad, Skåneslättens OL (SWE), +13:39, 90) Oliver Erlandsson, Länna IF (SWE), +1:57:51.

H10, 2,160 m, 225 deltagare: 1) Linus Lindén, Växjö OK (SWE), 1:23:13, 2) Anton Arvidsson, Brattås CK (SWE), +2:21, 3) Jorin Mohn, OLC Kapreolo (SUI), +3:10, 52) Alfred Wessel, Länna IF (SWE), +32:10, Aron Lindberg, OK Roslagen (SWE), Felstämplat.

D35, 5,620 m, 37 deltagare: 1) Annica Gustafsson, IFK Lidingö SOK (SWE), 3:53:46, 2) Camilla Engstrand, IFK Göteborg Orientering (SWE), +5:47, 3) Lina Bergman, OK Skogsfalken (SWE), +13:47, 32) Emma Lundman, OK Roslagen (SWE), +2:52:03.

D35 Kort, 3,800 m, 91 deltagare: 1) Alexandra Vejedal, Kamrat Och IF KIF (SWE), 2:26:50, 2) Stina Haraldsson, Järla Orientering (SWE), +1:26, 3) Lina Samor, Lerums SOK (SWE), +5:48, Lina Viggedal, OK Roslagen (SWE), Felstämplat.

H35 Kort, 5,430 m, 141 deltagare: 1) Markus Martinelle, Söders-Tyresö (SWE), 3:00:54, 2) Anders Hedman, Snättringe SK (SWE), +5:30, 3) Isak Bergman, OK Skogsfalken (SWE), +7:14.

H40, 6,590 m, 118 deltagare: 1) Jani Lakanen, Koovee (FIN), 3:22:11, 2) Mats Troeng, OK Linné (SWE), +0:42, 3) Emil Wingstedt, Halden SK (NOR), +6:38, 47) Emil Andersson, Länna IF (SWE), +1:28:48, 61) Jonas Eriksson, do, +1:54:27, 76) Jonas Selling, do, +2:15:04.

D40 Kort, 3,490 m, 197 deltagare: 1) Reetta Lakanen, Koovee (FIN), 2:23:54, 2) Malin Sand, Halden SK (NOR), +0:08, 3) Ida Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering (SWE), +0:16, 124) Josefin Eriksson, Länna IF (SWE), +1:37:34, 187) Ida Wessel, do, +5:37:25.

H40 Kort-2, 4,710 m, 106 deltagare: 1) Jostein Andersen, Nydalens SK (NOR), 2:34:35, 2) Kalle Dalin, OK Kåre (SWE), +9:18, 3) Johan Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering (SWE), +9:57, 23) Henrik Sundblom, Rånäs OK (SWE), +44:43.

H45-1, 6,020 m, 118 deltagare: 1) Staffan Eriksson, Stora Tuna OK (SWE), 3:13:34, 2) Tore Sandvik, Halden SK (NOR), +1:36, 3) Anders Boström, OK Linné (SWE), +9:40, 78) Andreas Krafft, Länna IF (SWE), +2:05:54.

D45 Kort-2, 3,410 m, 101 deltagare: 1) Louise Göthfors, Göteborg-Majorna OK (SWE), 2:18:59, 2) Anna Karin Olm, IF Thor (SWE), +12:33, 3) Susanne Andersson, OK PAN-Kristianstad (SWE), +12:40, 49) Sofia Krafft, Länna IF (SWE), +1:34:38, 57) Karolina Andersson, do, +1:44:45.

H45 Kort-1, 4,320 m, 144 deltagare: 1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), 2:26:15, 2) Per Øyvind Stene, Nydalens SK (NOR), +3:27, 3) Marko Pitkänen, Jämsän Retki-Veikot (FIN), +11:48, 109) Robert Cederholm, Länna IF (SWE), +2:16:21.

H50-2, 5,580 m, 117 deltagare: 1) Gjermund Urset, IL BUL-Tromsø (NOR), 3:03:10, 2) Johan Ivarsson, Freidig (NOR), +2:29, 3) Johan Pettersson, OK Motala (SWE), +6:01, 6) Tommy Lindberg, OK Roslagen (SWE), +11:05, 14) Ola Hultin, do, +23:53.

D50 Kort, 3,070 m, 141 deltagare: 1) Ausra Bartkeviciene, SM Gaja (LTU), 2:25:39, 2) Ina Skalberg, Bredaryds SOK (SWE), +6:30, 3) Mia Lilja, IFK Lidingö SOK (SWE), +8:33, 89) Monica Rostö, Rånäs OK (SWE), +2:02:26, 91) Bente Henriksson, do, +2:02:42, 109) Åsa Marknell Dewitt, Länna IF (SWE), +2:32:14.

H50 Kort-2, 4,180 m, 120 deltagare: 1) Mats Nylund, Bredaryds SOK (SWE), 2:31:09, 2) Erik Norin, Sundsvalls OK (SWE), +7:29, 3) Stefan Djurstedt, Eksjö SOK (SWE), +8:33, 56) Jesper Henriksson, Rånäs OK (SWE), +1:08:17, 63) Patrik Smedmark, OK Roslagen (SWE), +1:13:06, 79) Håkan Rostö, Rånäs OK (SWE), +1:33:57.

H55, 5,220 m, 157 deltagare: 1) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 2:50:03, 2) Lasse Jansson, Gävle OK (SWE), +13:25, 3) Joacim Ingelsson, OK Hammaren (SWE), +16:18, 8) Torbjörn Lännevall, OK Roslagen (SWE), +35:06.

D55 Kort, 2,750 m, 97 deltagare: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK (SWE), 2:29:32, 2) Anna-Birgitta Gustafsson, OK Tylöskog (SWE), +5:58, 3) Sara Snogerup Linse, Lunds OK (SWE), +20:06, 18) Carina Hammarling, Länna IF (SWE), +46:36, 57) Malin Broman, do, +1:52:14, 58) Inger Skantz, do, +2:00:36.

H55 Kort, 3,880 m, 168 deltagare: 1) Per-Erik Rönnestrand, Frösö IF (SWE), 2:40:07, 2) Martin Johansson, OK Orion (SWE), +0:10, 3) Bengt Werdin, OK Älvsjö-Örby (SWE), +2:50, 41) Ulf Rådberg, OK Roslagen (SWE), +34:12, 147) Per-Olof Svensson, Länna IF (SWE), +3:14:17.

H60, 4,600 m, 111 deltagare: 1) Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL (NOR), 2:54:48, 2) Stefan Nyberg, Avesta OK (SWE), +4:03, 3) Warren Key, Spurposting Australia (AUS), +5:42, Mats Lundman, OK Roslagen (SWE), Felstämplat.

D60 Kort, 2,570 m, 54 deltagare: 1) Anne-Christine Schunnesson, Attunda OK (SWE), 2:54:27, 2) Vivianne Axton, OK Klemmingen (SWE), +28:16, 3) Karin Ivarsson, Haninge SOK (SWE), +30:17, 31) Monica Ohlin, Rånäs OK (SWE), +1:23:07.

H60 Kort, 3,670 m, 98 deltagare: 1) Lennart Larsson, Hestra IF (SWE), 2:28:34, 2) Tommy Holmér, Väsby OK (SWE), +5:39, 3) Lars-Gunnar Nilsson, Eksjö SOK (SWE), +14:11, 83) Per-Erik Nyström, Rånäs OK (SWE), +2:39:47.

D65 Kort, 2,360 m, 50 deltagare: 1) Marita Samuelsson, Sundbybergs IK (SWE), 2:55:48, 2) Gudrun Nilsson, Lunds OK (SWE), +9:38, 3) Lena Söderberg, OK Skogsfalken (SWE), +19:55, 19) Britt Larsson, Länna IF (SWE), +1:18:19, 30) Lena Nyström-Nilsson, Rånäs OK (SWE), +1:49:20.

H65 Kort, 3,310 m, 110 deltagare: 1) Kent Törnqvist, Karlskrona SOK (SWE), 2:32:05, 2) Kent Granqvist, Västerviks OK (SWE), +10:04, 3) Lars Janlöv, IF Åland (FIN), +12:05, 26) Hans Ohlin, Rånäs OK (SWE), +41:39.

D70 Kort, 2,210 m, 41 deltagare: 1) Britta Eklund, Trosabygdens OK (SWE), 2:49:16, 2) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK (SWE), +10:37, 3) Margareta Löfqvist, Västerås SOK (SWE), +15:17, 16) Ewa Nordlund, Länna IF (SWE), +1:07:13.

H70 Kort, 2,730 m, 102 deltagare: 1) Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL (SWE), 2:48:07, 2) Börje Wahlgren, Sundbybergs IK (SWE), +2:05, 3) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK (SWE), +2:39, Leif Nordlund, Länna IF (SWE), Felstämplat.

D75, 2,510 m, 21 deltagare: 1) Carol McNeill, Lakeland Orienteering Club (GBR), 2:55:16, 2) Ing-Marie Mozélius, Stora Tuna OK (SWE), +1:56, 3) Lena Leandersson, Älvdalens IF OK (SWE), +4:03, 15) Margaretha Nyström, Länna IF (SWE), +2:37:53.

H75 Kort, 2,300 m, 64 deltagare: 1) Björn Linnersjö, OK Orion (SWE), 2:39:44, 2) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK (SWE), +11:18, 3) Rune Rådeström, Snättringe SK (SWE), +20:21.

H85, 2,230 m, 18 deltagare: 1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 2:45:20, 2) Rolf Anderson, Rimbo SOK (SWE), +16:55, 3) Alf Lundkvist, OK Tor (SWE), +21:47.

D21 Motion, 4,520 m, 52 deltagare: 1) Anna Linde, OK Linné (SWE), 3:39:40, 2) Esmeralda Svenningsson, Tullinge SK (SWE), +6:35, 3) Tove Sundh, Sundbybergs IK (SWE), +33:17, Elvira Forsström, OK Roslagen (SWE), Felstämplat.

H21 Motion, 5,500 m, 46 deltagare: 1) Jonas Bäckström Arlestedt, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), 3:27:00, 2) Tobias Karlsson, OK Landehof (SWE), +1:12:33, 3) Oskar Eklund, Målilla OK (SWE), +1:19:46, Linus Unosson, OK Roslagen (SWE), Felstämplat.

D40 Motion, 3,800 m, 97 deltagare: 1) Johanna Härwell, Andrarums IF (SWE), 3:36:53, 2) Therese Blom, OK Nackhe (SWE), +10:41, 3) Maria Wikström, OK Hammaren (SWE), +18:58.

H40 Motion, 5,130 m, 50 deltagare: 1) Martin Stegmark, Halmstad Garnisons IF (SWE), 4:15:46, 2) Jørgen Breivold, Ganddal IL (NOR), +14:31, 3) Håkan Gustavsson, IK Vista (SWE), +20:18, 14) Mattias Örtlund, Rånäs OK (SWE), +56:42.

D45 Motion, 3,510 m, 106 deltagare: 1) Anna Ås, Lunds OK (SWE), 3:42:03, 2) Mervi Holster-Hemmi, SK Pohjantähti (FIN), +12:29, 3) Kerstin Olvegård, FK Göingarna (SWE), +14:36, 36) Malin Tillman, OK Roslagen (SWE), +1:26:17, 72) Elizabeth Löchting, do, +2:56:46.

H45 Motion, 4,260 m, 79 deltagare: 1) Gary Larsson, OK Skogshjortarna (SWE), 3:06:26, 2) Lars Kullman, OK Alehof (SWE), +25:08, 3) Daniel Bjärsvik, IK Hakarpspojkarna (SWE), +30:51, 62) Tomas Eklund-Wahlqvist, OK Roslagen (SWE), +4:43:03.

D50 Motion, 3,230 m, 75 deltagare: 1) Monica Malmén, OK Älgen (SWE), 3:33:18, 2) Ulrika Ribbholm, OK Njudung (SWE), +0:50, 3) Ingela Rönnestrand, Frösö IF (SWE), +16:04, 43) Helene Svensson, Rånäs OK (SWE), +1:25:07.

U1, 2,010 m, 230 deltagare: 1) Noel Hedman, Snättringe SK (SWE), 1:08:21, 2) Wilma Wallsten, do, +5:43, 3) Albin Rundblad, Främmestads IK (SWE), +6:44, 203) Elin Wahlqvist, OK Roslagen (SWE), +3:15:28.

U2, 2,160 m, 223 deltagare: 1) Zeb Macahan Millbourn, OK Skogsfalken (SWE), 1:31:47, 2) Anja Niggli, OL Norska (SUI), +10:27, 3) Lars Niggli, do, +13:56, 77) Einar Lundman-Stridkvist, OK Roslagen (SWE), +1:22:03.

Inskolning, 1,750 m, 140 deltagare: Isabelle Jonsson, OK Roslagen (SWE), Godkänd, Arne Lundman-Stridkvist, do, Godkänd.

Medelsvår 3,3, 3,060 m, 125 deltagare: 1) Klas Bogsjö, Helsingborgs SOK (SWE), 2:22:12, 2) Mathias Öström, Malmö OK (SWE), +14:07, 3) Lukas Wiberg, Stora Sundby GoIF (SWE), +17:20, 64) Hannah Örtlund, Rånäs OK (SWE), +2:15:54, 98) Johanna Skantz-Lundin, Länna IF (SWE), +3:47:16.

Medelsvår 2,5, 2,350 m, 33 deltagare: 1) Hanna Arnesson, Lindebygdens OK (SWE), 2:27:00, 2) Emma Liliegren, OK Djerf (SWE), +32:53, 3) Cecilia Fällström, Skogslöparna (SWE), +43:13, 7) Ulrika Örtlund, Rånäs OK (SWE), +1:18:14.

Lätt 3,5, 3,210 m, 84 deltagare: 1) Martina Braun, Växjö OK (SWE), 2:55:17, 2) Oskar Karlsson, Bredaryds SOK (SWE), +6:43, 3) Jiatong CAI, Hangzhou MIGU Orienteering CLUB (CHN), +8:46, 47) Emma Ekbergh, OK Roslagen (SWE), +2:33:02.

3-dagars-Svår 5,0, 4,760 m, 76 deltagare: 1) Sigrid Alexandersen, Ntnui (NOR), 1:56:41, 2) Anna Wallin, Göteborg-Majorna OK (SWE), +1:35, 3) Store-P Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK (NOR), +2:58, 35) Roger Tynell, Rånäs OK (SWE), +1:05:58, 59) Marica Tynell, do, +1:53:40.

3-dagars-Svår 3,5, 3,590 m, 54 deltagare: 1) Pär Jansson, IF Thor (SWE), 1:51:04, 2) Niklas Wiklund, OK Enen (SWE), +3:00, 3) Susanne Granäng, Kungälvs OK (SWE), +6:16, 14) Per Grundberg, Rimbo SOK (SWE), +36:06.

MTBO H50, 17,070 m, 42 deltagare: 1) Stefan Johansson, OK Kåre (SWE), 5:20:07, 2) Steven Hale, do, +13:18, 3) Stefan Kollberg, Eksjö SOK (SWE), +17:56, 27) Per Edenhamn, Länna IF (SWE), +2:16:17, Ove Näslund, OK Roslagen (SWE), Felstämplat.