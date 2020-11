Nytt stöd för företagare

Beslutet fattades enligt hemsidan på torsdagen av regeringen. Stödet riktar sig till de enskilda näringsidkare som inte kunnat dra nytta av de åtgärder som tidigare vidtagits under pandemin. Det kommer att vara sökbart från och med den 10 november och handläggas av sju länsstyrelser.

– Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Nu kraftsamlar regeringen och berörda myndigheter för att stötta dessa företagare. Sedan förslaget gick på remiss har vi fokuserat på att bygga upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för omsättningsstödet, på hemsidan.

En enskild näringsidkare som söker stödet kan få ersättning med upp till 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperioden samt stödperiodens referensperiod. Näringsidkaren måste vidare ha haft en omsättning på minst 200000 kronor under föregående år och ej ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Omsättningstappet ska enligt hemsidan vidare bero på pandemins effekter. Ansökan ska ha kommit in senast sista januari nästa år, den skickas in via ett digitalt system som inom kort ska finnas på Boverkets hemsida.

– Länsstyrelserna förväntar sig ett stort antal ärenden och kommer att prioritera dessa högt, säger Kristi Ahlstrand på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen i Stockholms län handlägger stödet om den sökande är folkbokförd i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.