Nytt förslag om Vega - politiker i stormig debatt: ”Bättre lösning än att splittra upp en uppskattad verksamhet”

– Det är en betydligt bättre lösning än att splittra upp en högkvalitativ och uppskattad verksamhet, säger Ulrika Falk (S), oppositionsråd i Norrtälje kommun.

I juni fattade barn- och skolnämnden beslut om att avveckla förskolan Vega, vilket har lett till starka reaktioner hos såväl personal som vårdnadshavare.

Det initiativ som under måndagen presenterades för kommunstyrelsen berör flera nämnder, och initiativtagarna vill att det ses över noggrant. De lokaler som förskolan använder just nu måste utrymmas under 2021 och det finns inga tillgängliga lokaler i stadskärnan att flytta till.

Vid förskolan Paletten har det under en lång tid funnits paviljonger som förskolan tillfälligt har använt sig av. Då de var i dåligt skick har dessa paviljonger tagits bort, men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Roslagens oberoende parti föreslår att man sätter upp nya paviljonger där för att på så sätt rädda Vegas verksamhet.

– Skälet till att förskolan var tvungen att stängas var endast lokalbrist. Alltså inte att det finns för få barn eller att det är en bristfällig kvalité. Tvärtom är verksamheten mycket uppskattad, och de berörda vi har varit i kontakt med är positiva till förslaget.

Paviljonger anses sällan vara en hållbar lösning på lång sikt, hur ser ni på det?

– Vegas verksamhet startade i paviljonger för att behovet var så pass stort så att det var tvunget. Vi ser inte att den här lösningen skulle vara slutgiltig, utan snarare att det skulle ge oss tid att hitta bestående lokaler till verksamheten.

Om Sverigedemokraterna skulle ställa sig bakom förslaget skulle det vinna majoritet i fullmäktige, men partiets ställföreträdande gruppledare Jacob Heitmann vill ännu inte uttala sig om hur han ställer sig i frågan.

– Jag vill inte säga nej, men heller inte säga ja innan vi vet hur många vårdnadshavare som skulle kunna tänka sig att ha sina barn i de nya paviljongerna. Dessutom är paviljonger ett väldigt dyrt alternativ till att driva verksamheten i en fastighet, så vi skulle gärna se en bättre lösning.

Finns det andra förslag i nuläget?

– Nej det gör det inte. Men vi vill vänta och se vad undersökningen av vårdnadshavarnas åsikter visar, säger Jacob Heitmann.

Sedan förslaget om paviljonger lades fram har det blivit en laddad stämning Facebookgruppen Politik i Norrtälje kommun. Vänsterpolitikern Catarina Wahlgren skriver i en kommentar "Så trist att även konstruktiva förslag bemöts med retorik", och Robert Beronius (L) ordförande för barn- och skolnämnden skriver bland annat "Jag tror det skulle varit klokt av er att invänta förvaltningens svar på er fråga istället för att göra politiska utspel innan ni vet svaret på er fråga".

När NT når Robert Beronius under tisdagen säger han att hans reaktion inte handlar om pessimism utan snarare realism.

– Vi är öppna för förslag, men det ska vara realistiska förslag. Det går inte att ställa paviljonger på en plats där man samtidigt håller på att bygga en förskola.

Det här skulle dock vara en temporär lösning?

– Vega har varit temporär redan från start. Det går inte att fortsätta med akuta lösningar, det blir för kostsamt. Det finns andra förskolor som behöver permanenta lösningar - Blåklintens förskola till exempel. Att rädda Vega genom att ställa ut dyra paviljonger skulle bli på bekostnad av dem.

Det verkar som att flera oppositionspolitiker upplever att det här förslaget avfärdas innan det är färdigbehandlat hos förvaltningen?

– Att jag har gått ut med ett första utlåtande är av respekt till vårdnadshavare. Jag är ganska säker på vad förvaltningens svar kommer att bli, och jag vill inte att vårdnadshavare ska få falska förhoppningar för att sedan kastas ner i förtvivlan lagom till jul när det visar sig att detta inte är görbart.