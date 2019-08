Nystartad kursverksamhet söker framtidens smeder: ”Vi letar efter människor som vågar öppna upp och se sig själva i en annan roll ”

Anmäl text- och faktafel

När han förvärvade Gaia så var båten fortfarande bara ett tomt plåtskal. Men Berth Johansson såg potentialen i den gamla pråmen, byggd i mitten av förra århundradet.

– Det som slog mig när jag klev in för första gången var att det kändes som att komma in i en stor kyrka. Det är svårt att hitta båtar med en så här pass stor volym, för oss passade det perfekt, säger han som under förra hösten flyttade upp all sin verksamhet från västkusten till Högmarsö.

– Det har varit mycket arbete med att bygga om Gaia under året som har gått men nu är det nästan bättre än jag kunde föreställa mig. Det är svårt att göra en sådan här omfattande ombyggnation och ändå behålla båtkänslan, men det tycker jag vi har lyckats med.

Under hösten kommer ett kombinerat sällskapsrum och bibliotek inredas i pråmen men ateljén och utbildningslokalen, blev klar i slutet av juni och är nu redo att tas i bruk.

Intill ligger båten Klara med sin utställningsverksamhet – containergalleri uppe på däck och längst ner i båten ytterligare ett galleri. Där ställer både Berth Johansson och hans sambo konstnären och teckningsläraren Lina Burman ut sina verk. Sommarens utställning varar till den 10 augusti.

Utbildningen, en ettårig yrkeshögskoleutbildning i smide och metallformgivning, drar igång 3 september. Den vänder sig till den som vågar och vill leva kreativt och som vill utmana sig själv att tänka utanför boxen.

– Man behöver inga förkunskaper, även någon kanske är bra på att skissa så har man kanske ingen metallteknisk kunskap – då anpassar vi elevens utbildning efter den förutsättningen. Alla som kommer hit får en individuell studieplan för att kunna producera smidesverk från skiss till färdig produkt.

I utbildningen smälter det rent hantverkstekniska ihop med det konstnärliga. Det går inte längre att som förr ”bara” vara en tekniskt begåvad smed – för att kunna få avsättning för sitt arbete måste man i dag vara formgivare också.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha kvar smide som formspråk, man måste ha en konstnärlig ådra också. Ledstjärnan för de som arbetar med smide måste vara att hitta nya konstnärliga uttryck som fyller en funktion. Jag tror att alla kan ha talang, de gäller bara att öppna upp sig för det. Därför letar vi efter människor som vågar tänka kreativt och som är öppna inför att se sig själva i en annan och ny roll än den vanliga, säger Berth Johansson.