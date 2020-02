Nyhetschefens krönika: Med makt kommer också ett stort ansvar

Hallstavik och pappersbruket har stor inverkan och påverkan i sin del av kommunen. I övrigt finns det två stora arbetsgivare i Norrtälje kommun och vårdbolaget Tiohundra AB som verkar i hela kommunen. Vi kan även nämna Flygfyren, Norrtäljeanstalten och Nobina som genererar många arbetstillfällen. De som arbetar på högt ledande positioner inom ovan nämnda områden får mycket makt. Makten i Norrtälje kommun är givetvis också till stor del centrerad till kommunhuset. Det gör att NT:s maktlista blir präglad av detta faktum.

Det här är tredje året som NT ger sig an att lista kommunens mäktigaste. Det är viktigt att vi tack vare listan synliggör begreppet makt och vi via personerna som finns på listan definierar det - med koppling till vad de står för och verkar kring. Rent krasst kommer det aldrig att fullt ut och med hundra procent säga vem som är mäktigast. Däremot är det en bild av det som sker just nu och en fingervisning om vilka som sitter på makten. Att vara mäktig och ha makt innebär mycket och med det kommer det stort ansvar. Och att vi som medborgare blir medvetna om vilka det faktiskt är som har makt.

Flera har klättrat på listan, andra har försvunnit helt, sedan förra årets lista. Vi har stött och blött listan, bollat upp 30 namn som stryks, kollat på vad personerna har gjort och sagt över året och funderat på vad som är makt. Och vad som är just makt i Norrtälje kommun.

Värt att nämna är att byggherrarna har makt - och att de står för arbetstillfällen i kommunen. De påverkar hur vår vår stad ska se ut för all framtid och de sätter priser på boenden.

Och vi vet att politiker har stor makt, och många väljer att ta den makten och visa sig aktiva. Två exempel: Bino Drummond och Robert Beronius är två politiker och tillika kommunalråd som är väldigt snabba att svara på sociala medier och förklara sin synvinkel. De syns och hörs. De vågar ta plats. Denna vecka kör vi årets maktlista, kom med dina tankar och kommentarer. Vem har vi missat? Vem tycker du är mäktigast i kommunen och vad är makt för dig?