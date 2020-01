NYA SIFFROR AVSLÖJAR: Så mycket betalar Norrtäljes kommuninvånare i vägkostnader

Järnvägar, parkeringar och vägar. För att samhället ska fungera behöver infrastrukturen göra det också. Kostnaderna mellan kommunerna skiljer sig dock mycket åt, visar statistik från Kolada som nyhetsbyrån Siren har rapporterat om. I Solna betalade varje invånare ungefär sex kronor för vägkostnaderna 2018, vilket är den lägsta summan per invånare. Högst fick summa lades per boende i Laxå cirka 2900 kronor i vägkostnader. Norrtälje kommun placerar sig däremot mitt på rikssnittet, på 1124 kronor per invånare.

– Solna är en tätbefolkad kommun med stor inpendling. Staden har mycket gatumark med parkering, och all parkering i staden är avgiftsbelagd, vilket ger intäkter som påverkar nettokostnaden, säger David Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad, till Nyhetsbyrån Siren.

Pengarna går till drift, underhåll och bidrag till statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar men också cykel-, gång- och järnvägar.

Koladas uppgifter är hämtade från kommunernas räkenskapssammandrag från Statistiska centralbyrån (SCB).

– Kommunerna fyller i en blankett i räkenskapssammandraget varje år. Den brukar skickas ut i februari, säger Jacob Pelgander, ekonom/statistiker på avdelningen för nationalräkenskaper på SCB.

Uppgifterna från räkenskapssammandraget (RS) som kommunerna skickar in blir sedan till statistik, i detta fall för kommunernas vägkostnader.

– Statistiken görs varje år. 2019 års siffror ska publiceras i mitten på juni. Uppgifterna då är preliminära. De bestämda siffrorna kommer i augusti, säger Jacob Pelgander.

Norrtälje kommun är på ungefär samma nivå som riket, utifrån 2018 års statistik. Norrtäljes nettokostnad per invånare för väg- och järnvägsnät samt parkering är cirka 1124 kronor. Rikets är ungefär 1137 kronor/invånare.

Nettokostnad för väg- och järnvägsnät samt parkering för kommuner i Stockholms län:

Botkyrka: 440 kronor/invånare

Danderyd: 1765 kronor/invånare

Ekerö: 672 kronor/invånare

Haninge: 923 kronor/invånare

Huddinge: 2249 kronor/invånare

Järfälla: 1125 kronor/invånare

Lidingö: 1653 kronor/invånare

Nacka: 2298 kronor/invånare

Norrtälje: 1124 kronor/invånare

Nykvarn: 1613 kronor/invånare

Nynäshamn: 792 kronor/invånare

Salem: 1304 kronor/invånare

Sigtuna: 1013 kronor/invånare

Sollentuna: 1161 kronor/invånare

Solna: 6 kronor/invånare

Stockholm: 435 kronor/invånare

Sundbyberg: 721 kronor/invånare

Södertälje: 811 kronor/invånare

Tyresö: 1402 kronor/invånare

Täby: 2177 kronor/invånare

Upplands-Bro: 1370 kronor/invånare

Upplands Väsby: 911 kronor/invånare

Vallentuna: 991 kronor/invånare

Vaxholm: 994 kronor/invånare

Värmdö: 617 kronor/invånare

Österåker: 1311 kronor/invånare

Riket: 1137 kronor/invånare

De tre lägsta nettokostnaderna för väg- och järnvägsnät samt parkering i Sverige:

1. Solna: 6 kronor/invånare

2. Berg: 73 kronor/invånare

3. Orust: 97 kronor/invånare

De tre högsta nettokostnaderna för väg- och järnvägsnät samt parkering i Sverige:

1. Laxå: 2903 kronor/invånare

2. Gnesta: 2675 kronor/invånare

3. Trosa: 2333 kronor/invånare