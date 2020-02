NYA PROTESTER: Fackförbunden ryter ifrån på nytt – nu i en starkare allians: ”Vi mäktar inte med längre”

Under våren 2019 gjorde NT en artikelserie med anledning av besparingarna inom skolan. Lärare vittnade om undermåligt undervisningsmaterial och en mycket otrygg undervisningsmiljö för både elever och pedagoger. När pedagogerna fick veta att 24 miljoner kronor skulle sparas in under 2019 var måttet rågat. Lärarförbundet anordnade då två manifestationer utanför kommunfullmäktige, för att fånga politikernas uppmärksamhet.

Nu drar manifestationerna igång på nytt. Denna gång är det Vårdförbundet i Norrtälje som har initierat protesterna. Att de tre förbunden går samman har en logisk förklaring.

– Vi är välfärdsarbetare som jobbar från vaggan till graven, oavsett om vi arbetar med undervisning, sjukvård eller äldreomsorg. Och vi vill alla erbjuda det som medborgarna behöver, men vi mäktar inte med det längre. Nu handlar det bara om att jaga kronor och ören – samtidigt som våra yrkeskårer krymper, säger Christer Hallingström, undersköterska och styrelseledamot i Kommunal.

Vårdförbundets representant Andreas Lundin instämmer. Det finns inget mer att spara på, inget mer att skära i.

– Kommunen har lagt en väldigt tight vårdbudget. Det är årliga nedskärningar om ungefär en procent och det blir på direkt bekostnad av utförarnas arbetsmiljö och kvalitén för patienterna, säger han.

Det är Region Stockholm som har sjukvårdsansvaret i kommunen och beslutar om vilka pengar som skjuts in, men fackförbunden har ändå valt att vända sig till kommunfullmäktige för det är de som har medborgaransvaret.

– Till barn och skola har man valt att skjuta till en procent till budgeten. Men det innebär i praktiken en nedskärning eftersom den ökningen inte kommer i närheten av de uppräkningar som Sveriges kommuner och regioner har gjort. Vi ser att personal går på knäna, barn far illa, och det är mycket stök i skolorna, säger Maria Lindgren, ordförande vid Lärarförbundet.

Läs också: Lärarnas vädjan efter miljonbesparingarna: ”Vi går redan på knäna”

De tre fackrepresentanterna ser en framträdande ond spiral i besparingarnas konsekvenser. Pedagoger och i viss mån elever hamnar i vården med sjukskrivningar.

– Misslyckas skolan så får det effekt i nästa led i välfärdssystemet. Utan fungerande utbildning få vi ju inga nya sjuksköterskor, undersköterskor eller lärare, säger Maria Lindgren.

Manifestationerna börjar måndag den 17 februari klockan 17, och kommer därefter att hållas vid varje kommunfullmäktige. Huvudsyftet är att nå fram med en kravlista på vad som behövs för att bibehålla en rimlig välfärdsnivå, samt att därefter avkräva politikerna en handlingsplan.

– Beslutsfattarna styrs av ideologi snarare än sunt förnuft, vilket inte fungerar ute i verkligheten. Professionen måste ha en vetorätt mot politiken, säger Andreas Lundin.

Efter sommaren, den 26 augusti klockan 18-20, kommer fackförbunden att bjuda in samtliga partier till en politikerdebatt i Roslagsskolans aula.