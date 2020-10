Nya målvaktssmällen för Rimbo – Lundkvist leddes av mot Spånga: ”Han sa bara 'ljumske'”

Repris: Rimbo föll på nytt när Jack Lundkvist utgick skadad – så var matchen mot Spånga

I förra hemmamatchen mot Lidingö tvingades Rimbo till ett målvaktsbyte tidigt i andra perioden, efter att Martin Olsson fått en smäll mot knät.

Mot Spånga på tisdagen var det inhopparen Jack Lundkvists tur.

Med fem minuter kvar blev Lundkvist liggande efter en situation med många klubbor inblandade. Han leddes av isen och rakt ut i omklädningsrummet och såg ut att ha rejält ont.

– Han sa bara "ljumske", mer vet jag inte, säger huvudtränare Niklas Eriksson efter matchen.

Som har en del att fundera på inför fredagens match vad gäller målvaktspositionen. Martin Olsson ska genomgå en magnetröntgen under fredagen och är inte aktuell för spel.

Beroende på omfattningen av Jack Lundkvists skada finns risken att inte heller han kan spela.

– Vi har lite relationer med Vallentuna och Wings som har sagt att de har målvakter att låna ut. Vi får kanske börja rycka där, om inte Jack kan spela, säger Niklas Eriksson.

Mot Spånga fick Anton Kull hoppa in i slutminuterna och hann släppa två puckar förbi sig innan matchen var över.

– Han ska inte ta på sig nått av den här förlusten. Vi har 55 minuter på oss att se till att vinna matchen innan, så han ska inte belastas för den här förlusten, säger Niklas Eriksson.

Rimbo tog ledningen halvvägs in i första perioden efter ett riktigt klassmål. En genomskärande puck hittade från William Johnsson i ena sarghörnet, via Felix Helmér, hela vägen fram till Johan Kristofferson vid mittpunkten. Fri med målvakten behövde Kristofferson bara lägga in pucken i nät och ledningsmålet var ett faktum.

Efter en mållös andra period var det sedan Spånga för hela slanten i tredje. Två mål på fyra minuter inledningsvis och sedan två till efter målvaktsbytet gjorde att gästerna stack av med en 4–1-seger.

– Vi ska göra ett par mål till de två första perioderna, där vårt powerplay är uruselt. Vi åker och tittar på att någon annan ska göra jobbet. Vi är en man mer på isen, men när pucken är i hörnet så är de tre och vi är två. Vi åker runt och tror att någon annan ska göra jobbet, helt enkelt, säger Eriksson, som inte är nöjd med lagets insats.

– De andra tre matcherna lider jag med dem att vi inte lyckas vinna, idag tycker jag att det är en dålig match från vår sida. Vi ska vinna hemma mot Spånga, vi ska skjuta mer än 25 skott. Vi gör det för svårt och då har vi ändå pratat om det, men spelarna tar inte till sig det.

Men han har inte gett upp hoppet än.

– Jag har en väldig tro på det här laget och hoppas att det vänder snart, säger Niklas Eriksson.

Matchfakta

Hockeytvåan östra A

Rimbo IF–Spånga IS IK 1–4 (1–0, 0–0, 0–4)

Mål:

Första perioden: 1–0 (9.20) Johan Kristofferson (Felix Helmér)

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1–1 (42.38) Bruno Ndossi (Filip Möllerstedt, Gustav Ekstrand), 1–2 (43.55) Johan Tiväng (Benjamin Persson, Niklas Wahlgren), 1–3 (58.19) Emil Sjöman (Carl Svartling, Benjamin Persson), 1–4 (58.29) Benjamin Persson (Emil Zetterlund, Björn Andersson-Beckman)

Skott: 25–28 (10–11, 9–8, 6–9)

Utvisningar, RIF: 7 x 2 min, SIS: 8 x 2 min

Publik: 50

Domare: Niklas Johansson

Aktuell tabell hittar du här.