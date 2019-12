Ny bageributik övervintrar i Norrtälje: ”Vi satsar på det lokala”

Det nygamla bageriet Bröd & Must har flyttat in på Danskes gränd i Norrtälje. Hela vintern bjuds det på lokala läckerheter och mängder av nybakt bröd.

– Vi bakar nästan bara surdeg. Det är näringsrikare, snällare för magen och godare, säger Patrik Norling på Bröd & Must.