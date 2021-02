Nu värmer solen – risk för snöras och fallande istappar: ”Det är fastighetsägarna som bär ansvaret”

Vackra istappar är en fröjd för ögat, men i ordningslagen framgår det att tapparna ska röjas undan utan oskäligt dröjsmål – det vill säga så fort som möjligt. Att ta bort snö och is som riskerar att falla till marken är först och främst fastighetsägarnas ansvar. De ska också sanda, skotta eller salta till exempel gångbanor som tillhör fastigheten, i syfte att undvika halkolyckor.

– Det är fastighetsägarna som bär ansvaret för att ta bort snö och is från taken, även om de använder sig av firmor som utför själva arbetet. När det kommer till halka är det dock svårare att utkräva ansvar eftersom man bland annat måste bevisa att det var just på fastighetsägarens mark man halkade, säger Martin Hansson, jurist på Hyresgästföreningen.

Skyltar som varnar för snöras och istappar syns nu i anslutning till fastigheter i hela kommunen. Att varna allmänheten är en del av fastighetsägarnas ansvar, men det räcker inte. Om en istapp faller och olyckan är framme kan fastighetsägaren, trots varningsskyltar, bli skadeståndsskyldig. Det är inte heller bara tappar som kan ramla från taken, utan isblock som gömmer sig i takfickorna har en tendens att lossna när minusgrader blir till plusgrader.

– Vi får in en del ärenden om bilar som träffats av snö eller is från taken. Då brukar vi hänvisa till försäkringsbolagen istället eftersom det handlar om egendomsskador, säger Martin Hansson.

Om du bor i en hyresrätt är det hyresvärden som bär ansvaret. Det enda undantaget kan vara om du hyr en villa. Då ska det framgå av kontraktet att du själv är ansvarig. Upplever du att det finns risk för ras av snö eller is från taket där du bor ska du kontakta hyresvärden eller fastighetsägaren.

– Du har också ett eget ansvar när det kommer till att undvika skador, genom att till exempel inte gå ut om det är varning för snöstorm, men det är hyresvärden som har bevisbördan, säger Martin Hansson.