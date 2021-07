Nu har de landat efter kaoset: Hundratals köade i fyra dagar för pizza

Under 50 dagar i våras hade pizzerian på Kyrkogatan stängt för renovering och namnbyte. De var Roslagens pizzeria när de stängde och Adams pizzeria när de öppnade.

I samband med nyöppningen den 10 juni lanserade familjen Albrejy, som driver pizzerian, ett erbjudande som skulle locka kunderna tillbaka.

– Det var ett rekorderbjudande. Vi tog 50 kronor pizzan under fyra dagar. Vi har alltid haft en bra kundkrets men efter att ha haft stängt i 50 dagar tänkte vi att vi måste göra något för att få igång folket igen, berättar Adam Albrejy.

Erbjudandet spreds i sociala medier och i tidningen. När de öppnade pizzerian på torsdagen 10 juni trodde de inte sina ögon.

– Alltså, första dagen. Det började fylla på redan vid 10. Vid 10.30 hade vi hundra personer här. Klockan 11 fick vi sluta ta beställningar, säger Adam Albrejy.

Pappa Zuher Albrejy har drivit pizzerian sedan 2011.

– Vi firar tio år så vi valde att testa något nytt och gick all in på den här renoveringen. Med det här nya stora köket har vi alla förutsättningar att göra vad vi vill, säger Adam Albrejy.

Utbyggnaden av köket sammanföll även med en renovering som fastighetsägaren ville göra av ventilationen.

Den ursprungliga pizzerian från 2011 är nu ett enda stort kök. Serveringen sker i gamla grannlokalen där en frisör höll till fram till 2016. I samband med renoveringen valde familjen Albrejy att även byta namn och ta fram ny logotyp.

– Vi ville göra något mer personligt vid nyöppningen. Nu har vi Norrtäljes ankare i loggan och så blev namnet "Adams pizzeria", säger Adam Albrejy.

Även om pizzerian hetat Roslagens pizzeria tidigare har den i folkmun kallats just "Adams".

– När pappa öppnade 2011 gick jag i skolan och alla visste att Adams pappa hade en pizzeria. Så alla kallade den för Adams pizzeria och det har hängt kvar, berättar Adam Albrejy.

På 1990-talet hade även Zuher Albrejy en guldbutik i Irak som hette just Adams. Så att det skulle bli "Adams" kändes naturligt och att pappa Zuher döpte sin pizzeria efter äldsta sonen ska ha landat väl hos de andra syskonen.

– De andra barnen har fått ge namn åt egna pizzor, skrattar Zuher Albrejy och pekar i menyn.

Tillbaka till de där galna dagarna i juni när kön ringlade lång på Kyrkogatan. Pizzerian tog emot 600-700 beställningar per dag under fyra dagar. Varje dag fick stänga en timme under eftermiddagen för att ladda om. Varorna tog slut. Energin tröt.

– Det var fyra långa dagar, sjuka arbetspass. Men det var värt det. Vi fick komma igång igen och visa att vi var tillbaka, säger Adam Albrejy.

Fotnot: Det här är en artikel från Roslagen Runt – Norrtelje Tidnings systertidning som ingår i samma koncern.