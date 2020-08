Nu går Tiohundra in i en ny fas – de rekordlånga vårdköerna ska kortas

En patient vådas för närvarande på Norrtälje sjukhus för bekräftad covid-19 men personen behöver ingen intensivvård. Det finns inte heller några bekräftade fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter.

– Sjukvården och omsorgen har ställts inför utmaningar som inte liknar något vi tidigare upplevt. Pandemin är inte över, men vi kan nu konstatera att våra verksamheter klarat den här tuffa tiden på ett mycket bra sätt, säger Tiohundras vd Peter Graf i ett pressmeddelande.

Vårdbolagets vd hyllar nu både sin personal och kommuninvånarna.

– Våra medarbetare har jobbat hårt och gjort fantastiska insatser. Jag är övertygad om att detta, samt att Norrtäljeborna i stor utsträckning verkar ha hörsammat och följt myndigheternas rekommendationer och restriktioner, har bidragit till att smittspridningen hittills varit relativt begränsad i Norrtälje kommun, säger Peter Graf.

Nu går Tiohundra in i en ny fas och ska ta sig an den gigantiska uppgiften att hantera all den planerade vård som ställdes in i våras.

– Många har fått vänta länge på sin operation eller undersökning. Vi ska göra allt för att komma ikapp och korta köerna. Samtidigt måste vi ha beredskap om smittspridningen av coronaviruset åter skulle ta fart. En viss ökning, om än inte i samma omfattning som i våras, är förväntad när vi går tillbaka till skolor och arbeten efter sommaren. Det är våra verksamheter rustade för, med väl inövade rutiner och arbetssätt, säger Peter Graf.

Den veckovisa lägesrapporten från Tiohundra är den 20:e i ordningen och även den sista planerade rapporten. Framöver kommer vårdbolaget istället informera vid behov.

Rekommendationerna om att hålla avstånd till andra människor, att vara hemma från jobb eller skola om man känner sig det minsta sjuk och att tvätta händerna ofta gäller även fortsättningsvis.

Sedan i mars har 91 patienter vårdats för covid-19 på Norrtälje sjukhus och sjukhusets intensivvårdskapacitet var under en lång period tredubblad.

