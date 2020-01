Nu blir förskolan billigare på sommaren

Tidigare har föräldrar i Norrtälje kommun betalat en högre avgift för barnomsorgen under sommarmånaderna (juni, juli och augusti), trots att de flesta barn går som minst på förskolan under dessa månader. Har man plats på en förskola så måste man som förälder nämligen betala för platsen även på sommaren, oavsett om barnet är där eller inte och oavsett om det beror på semester eller för att förskolan rent av är stängd.

Vi i Liberalerna menar att det är fel att man som medborgare ska betala som mest för en service när man använder den som minst, särskilt om det beror på att servicegraden sänks.

Bakgrunden till att föräldrar tidigare fått betala mer under sommaren är ganska byråkratisk. Förklaringen är att det finns en lagstadgad skyldighet för kommuner att erbjuda alla barn mellan 3 och 6 år allmän förskola, som är avgiftsfri 525 timmar per år under skolans läsår. Barnomsorgsavgiften är alltså subventionerad under terminstid med 15 timmar i veckan. Den 1 juni till 14 september betalas full avgift vilket gör att avgiften blir högre under sommaren. Sett ur ett rent byråkratisk perspektiv och utifrån hur statsbidragen betalas ut är det alltså logiskt att föräldrar ska betala mer för en plats på förskolan under sommaren.

Vi i Liberalerna menar dock att medborgarperspektivet måste komma först. Vi sätter invånaren först och därför ändrar vi nu barnomsorgsavgiften så att det är samma avgift årets alla månader. Därmed infriar vi också ännu ett vallöfte.

Liksom många liberala reformer är jag övertygad om att detta kommer uppfattas som självklart. Så självklart att många säkert tror att barnomsorgsavgiften redan har varit densamma årets alla månader. Även om man tycker att det är självklart ska man inte ta det för givet. Det krävs att det också finns ett parti som driver det du kanske tycker är självklart.

Robert Beronius (L), kommunalråd och ordförande i barn- och skolnämnden