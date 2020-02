Nu är det vår i halva kommunen – väster om Grisslehamn råder fortsatt vinter

Den meteorologiska definitionen av vår är att dygnsmedeltemperaturen ska vara stigande och över noll grader men under 10 plusgrader. När det som nu har varit så sju dygn i rad så räknas den första dagen på den veckan som den första vårdagen.

Därmed kom våren till stora delar av Norrtälje kommun den 15 februari. Men längst i norr och inåt landet råder det fortfarande vinter.

– Gränsen går vid Grisslehamn. Länna, Frötuna, Vätö har vår men i Herräng, Hallstavik och på Singö är det fortfarande vinter, säger Lasse Rydqvist, meteorolog vid vädertjänsten StormGeo.

I Stockholms län är det första gången sedan 2001 som våren anländer redan den 15 februari. Det har bara skett elva gånger tidigare sedan mätningarna startade år 1756.

Ett annat säkert vårtecken dokumenterades på måndagsmorgonen av sopgubbarna Kenta Tingsäter och Renato Videcnik. De hittade då årets första tussilago när de var ute på soprundan i Västra Ledinge.

Normalt brukar våren anlända till Stockholm och Roslagen omkring den 16 mars och nu ser det ut som om Herräng och Hallstavik får vänta tills dess med att ropa vår.

– De får nog vänta en bit in i mars på vårens ankomst. Det blir kallare från och med i morgon tisdag och så fort man får ett bakslag med kallare väder så börjar man att räkna om vårens ankomst, säger Lasse Rydqvist.

De närmsta dagarna väntas både sjuknade temperaturer och snö.

– Uppland får lite snö framåt tisdag kväll, men det drar snabbt undan under natten. Sedan klarnar det upp, så på onsdagsmorgonen finns det risk för halka på vägarna.

Och till helgen väntas ett nytt snöfall dra in över Roslagskusten.

– Det är lite osäkert men det ser ut som om det kommer in under lördagen och att snön faktiskt kan ligga kvar även under söndagen, säger Lasse Rydqvist.