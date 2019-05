NT:s vårbildstävling avgjord: Här är alla vinnarbilderna

Över 1000 bilder har skickats in till NT under den årliga vårbildstävlingen. Många av bilderna har publicerats löpande i papperstidningen och på vår sajt under våren, men det är några bilder som vi känner har stuckit ut ur mängden. Här har ni de tre vinnarbilderna från årets tävling. Och övriga bilder som NT:s jury fastnade lite extra för.

De tre bästa bilderna belönas med varsitt Norrtäljekort, fyllt med 500 kronor.

Framför allt vill vi tacka alla som skickat in bidrag till tävlingen. Stort tack för era fina bilder!