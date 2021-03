NT MÖTER. Gåsviks nya tv-bonde – Jenny, 31, letar kärlek i Bonde söker fru: ”Honom söker jag”

För första gången kommer en kvinna från kommunen att medverka i Bonde söker fru. Grisbonden Jenny Pettersson kom i samråd med sina vänner på idén att söka.

– Jag tänkte varför inte? Det är mest mina kompisar som har sagt att jag ska söka till ett dejtingprogram. Då har vi pratat om Bonde söker fru. Så i höstas tänkte jag, skit samma, säger hon.

Jenny Pettersson berättar att hon inte trodde att hon skulle komma med. När de ringde upp henne några dagar efter att hon skickat in ansökan blev hon förvånad.

– Producenten och ett gäng var ute och träffade mig för att se att jag var en verklig person. De sa att de gillade mig jättemycket och att de ville ha med mig. Men att TV4 också måste välja. När även de ville ha med mig förstod jag att det är på riktigt, säger Jenny Pettersson.

För ungefär en månad sedan var produktionen, med Linda Lindorff i spetsen, på besök på gården. Då var det dags att spela in presentationsvideon. Videon som blir startskottet på den nya säsongen. Här får man lära känna bönderna och ges möjligheten att kontakta dem. Jenny tycks också veta vad hon är ute efter.

Vem söker du?

– Jag söker en asgo´kille som har fötterna på jorden. Som vet vem han är. Rolig, mycket humor. Snäll såklart. Och snygg. Han får gärna ha ett gårdsintresse, eller något liknande. Kanske intresse för motorer, skog eller jordbruk. Men det är inget krav. Han får gärna tycka om kläder och mode, det är mitt största intresse. Så han får gärna bry sig om hur man ser ut. Honom söker jag, berättar Jenny Pettersson.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag är väldigt glad och positiv. En frisk fläkt. Jag är också ganska bestämd när jag vet vad jag vill, säger hon.

Totalt har åtta bönder antagits till den kommande säsongen av programmet. Däremot står det inte klart vilka av de som kommer att medverka i den traditionella varianten av programmet, och vilka som kommer att vara med i Bonde söker fru - Kärlek åt alla.

– Det spelar egentligen ingen roll för mig. Jag är spänd och taggad på att få vara med. Men om jag var tvungen att välja skulle jag kanske välja Kärlek åt alla, säger hon.

– Jag, mamma och pappa driver ju gården. Jag driver mest företaget. Men Roslagskött finns ju inte utan gården och grisarna. Jag är ju på gården i stort sett hela tiden, även om jag bor i Norrtälje. Men jag är absolut en grisbonde, lägger hon till.

Vad som väntar på andra sidan presentationsfilmen är till stor del oklart.

– Det jag vet är att i slutet på maj kommer Linda Lindorff med breven. Vad som händer sen vet jag inte eftersom jag inte vet vilket program jag ska vara med i, säger Jenny Pettersson.

Hon berättar att hela familjen har tagit emot beskedet bra, men på olika sätt.

– Mamma är jätteglad för att jag ska få en kille och en massa barnbarn. Pappa är också glad, men tänker mer business - ”Nu måste vi backa upp lastbilen så att den syns” liksom. Min storebror och hans sambo är supertaggade de med. Alla är supertaggade, men på olika sätt.

– Det är bara farmor som är lite orolig för att det ska komma otäcka gubbar, fortsätter Jenny och skrattar.

Att spela in ett dejtingprogram under pågående pandemi ser Jenny som något extra speciellt.

– Det blir ännu större att få träffa folk nu. Jag litar på att produktionen sköter det bra. Jag ser fram emot att få träffa folk, säger hon.

Om du känner dig intresserad eller till och med förälskad i Jenny kan du från och med 8 april skicka in ett brev via TV4.se.Programmen kommer att sändas på TV4 under hösten.

Hålltider för Bonde söker fru 2021:

• Presentationsprogram sänds 8 april klockan 20:00 på TV4 och TV4play.

• TV4 öppnar brevinkorgen i samband med presentationsprogrammet.

• Bönderna får beundrarbreven i slutet av maj.

• Speeddejting sker i början av sommaren.

• Det dejtas för fullt under sommaren.

• Programmen sänds under hösten på TV4 och TV4play.

Det här är Jenny Pettersson

Ålder: 31 år.

Gör: Arbetar på familjeföretaget Roslagskött.

Familj: Mamma Åsa, pappa Perra och storebror Henric.

Fritidsintressen: Hästar, vänner, mat och motorcykel.

Aktuell: Som en av åtta bönder i årets säsong av Bonde söker fru.

Tidigare TV-bönder från Norrtälje kommun.

Mattias Karlsson, 28 år, Rånäs.

Peter G. Gustafson, 47 år, Gottröra.