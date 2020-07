NT får presstöd – Ska förstärka och bredda bevakning av norra delen av kommunen

Totalt kommer myndigheten att fördela 120 miljoner kronor. 231 ansökningar kom in, av av de beviljades 192 ansökningar stöd. NT är en av dessa titlar som nu får ett stöd på 360 000 kronor under 2020 för att utöka bevakningen i Norrtälje kommuns norra delar.

- Det finns så mycket relevant lokaljournalistik att göra där ute och NT vill och ska vara en samlingsplats för invånarna i kommunen. Att vi nu förstärker vår närvaro i de norra kommundelarna generellt är givetvis mycket positivt och något som kommer stärka ett redan starkt varumärke, säger Carl Juborg.

Mediestödsnämnden har gjort en prioritering av ansökningar utifrån en rad aspekter. Några av de aspekterna är områdes förutsättningar, insatsens karaktär och långsiktigheten i satsningen. De som fått stöd ska gå till att starta, bibehålla eller utöka journalistiskt bevakning av svagt bevakade områden.

NT hade fram till 2014 en egen redaktör i Hallstavik och fick sedan skala ner denna tjänst med anledning av vikande intäkter. Men nu ska det bli ändring på det. Stödet motsvarar en projekttjänst på 50 procent och huvudfokus blir att utöka bevakningen i området.

- Norrtelje Tidning har en fin tillväxt just nu och vi vill alltid bredda vårt utbud för er användare och läsare. Just nu har vi en storsatsning på livesport igång, coronabevakningen har varit initierad från start och i höst kommer fler satsningar, sprungen ur en läsarenkät vi nyligen avverkat. Att NT i den senaste Orvesto-mätningen nådde upp till 41 000 i daglig räckvidd är ett tecken på att många vill hänga med oss just nu, säger Carl Juborg.

Stödet delas ut per år och man ansöker varje år.

– Det är roligt att se att pengarna kan räcka till att utöka journalistiken i så många kommuner runt om i landet. De här pengarna är ett bra exempel på hur vi konkret kan bidra till en ökad journalistik och bevakning i alla delar av Sverige, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv.