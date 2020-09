NT bevakar den historiska fredagsfinalen i Idol - Så går det för Caspar

I tisdags bekräftades idoldeltagaren Caspar Camitz från Norrtälje vara smittad med covid-19. Först var tanken att han skulle skippa fredagsfinalen denna vecka, men när ytterligare tre deltagare, Affe Hagström, Herman Silow och Nadja Holm, också visade sig vara smittade av viruset valde TV4-produktionen att göra en nödlösning.

Tolv av de tretton artisterna ska uppträda inifrån sina hotellrum, något som aldrig tidigare har skett under de 16 år som det populära underhållningsprogrammet har sänts i Sverige. Affe Hagström var dock för sjuk för att uppträda, men medverkade ändå över länk.

Temat för denna vecka "Det här är jag” och Caspar Camitz har valt att framföra låten Watermelon sugar av Harry Styles.

Redan inledningsvis hackar uppkopplingen till artisternas rum en aning.

– Alla som har haft ett zoom-möte känner igen detta, säger programledaren Pär Lärnström.

Covid-sjuka Herman Silow inledde kvällen med ett matt leende och ett glatt "The show must go on", innan han drog av en dansant tolkning Get Lucky av Daft Punk inne på sitt hotellrum - och får sedan endast hyllningsord av juryn.

Indra Elg gick på som nummer två med låten Just a girl av No doubt.

– Jag älskar att du har ett eget uttryck. Det är så mycket Indra i framträdandet, sa Nikki Amini.

Andra jurymedlemmar tyckte att hon skulle träna på att träffa tonerna bättre.

Och så blev det så Norrtäljesonen Caspar Camitz tur att uppträda.

– Det har varit den största utmaningen i hela mitt liv, svarade han Pär Lernström på frågan om hur han hade spenderat de senaste dagarna.

Den själfulla artisten såg inte det minsta krasslig ut där han gungade med i sitt låtval Watermelon sugar, iklädd röd tröja och blå skärmhatt.

– Jag har inte gillat den här låten tidigare men du förvandlar vad som helst till magi, sa Alexander Kronlund.

– Du visar hela tiden på något nytt, sa Kishti Tomita.

Själv skrockade Caspar Camitz till och klargjorde att han trots omständigheterna mådde bra och att han tyckte hela konceptet med uppträdanden från hotellrummen var en rolig grej.

Texten uppdateras.