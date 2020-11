NT avslöjar: Skyttekungen återvänder till Riala: ”Fick upp suget igen”

Besvär med ryggen och nybildad familj gjorde att Daniel Bengtsberg varken hade motivation eller tid att spela fotboll. Så lät det i alla fall hösten 2019 när han annonserade att karriären var över.

– Jag höll på med det hela sista året i Riala och trodde att nu har min kropp gett upp. Vad jag än gjorde så fick jag bara ont. Då kände jag att det kanske var dags att lägga av, säger Bengtsberg, som till vardags jobbar inom räddningstjänsten, där det är viktigt att kroppen fungerar som den ska.

– Jag spelade en match och jobbade dagen efter och gick dubbelvikt. När man känner att man inte orkar lyfta sitt eget barn, då känner man sig dålig.

Kort därefter diagnostiserades han med diskbråck och kom i kontakt med en sjukgymnast som kunde hjälpa honom med smärtan.

– Jag skulle ha opererat mig egentligen, men vi valde att skjuta på det för att det gick att träna bort det. Jag tränade på under pappaledigheten och det behövdes bara två månader innan jag märkte av en förbättring.

I somras blev det fyra matcher med Rö IK i division 6, dit han värvades av tidigare Rialatränaren Stefan Gustavsson.

– Jag spelade med Rö, men mitt under säsongen blev jag nästan bra (i ryggen) och så har jag fortsätt träna på och fick upp suget igen. Då kände jag att det var spännande. Sen hörde de av sig från Riala och så pratade jag med familjen och vi kände att det funkade. Jag tar ner skorna från hyllan igen, säger Daniel Bengtsberg.

Nu väntar en ny sejour i Riala GoIF, en klubb dit han värvades från just moderklubben Rö säsongen 2012.

– Det känns kul. Jag kände att jag ville prova lite högre upp igen eftersom jag kände motivation. Sen vet jag inte om jag hade gått någonstans om inte Riala hade hört av sig, men när de hörde av sig så kändes det lägligt i och med att min motivation hade återvänt. Jag har alltid trivts där, det känns som att komma hem igen. Det är bara roligt, känns kul att få träffa grabbarna igen.

Planen är att han ska spela så mycket som möjligt, så länge kroppen orkar med.

– Jag ska väl göra så gott jag kan. Vad som helst kan ju hända med kroppen, så det är det som styr. Men jag kommer satsa så mycket jag kan.

Har du fått några restriktioner vad gäller ryggen?

– Inte några specifika restriktioner, mer att om jag får symptom igen så vet jag vilken träning som funkar. Just nu så känns det långt borta. Jag kände inget under min säsong i Rö, förutom att jag inte hade hunnit komma ikapp med träningen. Men får jag bara träna på under vintern så kommer jag nog bara att bli starkare igen, säger Daniel Bengtsberg.

