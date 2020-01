NT AVSLÖJAR. Kulturchefen ville stoppa anställda från media - polisanmäld: ”Om jag har sagt tystnadsplikt är det ett olyckligt ordval”

Per Ahlin kom till Norrtälje kommun som bibliotekschef 2013.

Efter några år utsågs han till kulturchef.

I november ledde Ahlin ett möte med en grupp anställda inom kulturförvaltningen.

Vid mötet gick han igenom rutiner för arbetet och krav på arbetsgruppen.

NT har tagit del av en inspelning från mötet, där gruppen även för en dialog om rutiner.

Här talar Per Ahlin om lojalitet och skyldigheter som de anställda har.

En bit in säger han följande:

”Iaktta tystnadsplikt. Då tänker jag på medier, och sociala medier”, säger Ahlin till personalgruppen.

Men någon tystnadsplikt gentemot press och andra medier existerar inte. Det strider mot den grundlagsskyddade meddelarfriheten, som ger offentligt anställda rätt att lämna uppgifter till medier.

- I kommunal verksamhet gäller absolut meddelarfrihet, den är grundlagsskyddad. Uppmanar han till sekretess är han dåligt insatt i vad lagstiftningen tillåter för kommunanställda, säger Jeanette Gustafsdotter, jurist och vd för TU (mediehusens branschorganisation).

- Förutom att det är olämpligt uppmanar han till något som inte är förenligt med lagstiftningen. Det finns inget som heter tystnadsplikt, fortsätter hon.

Läs mer: Kommunens svar efter Ahlins uttalande: ”Tystnadsplikt är ingenting vi vill använda”

Nils Funcke, journalist och expert på tryckfrihetsfrågor, är också kritisk:

- Han formulerar sig så allmänt att det blir väldigt fel. Det är inget fel att en chef talar om att det råder tystnadsplikt på vissa områden, men i och med att han formulerar sig så allmänt begränsar han de anställdas yttrandefrihet och meddelarfrihet, säger Nils Funcke.

– Man får inte göra så, det finns åtskilliga JO- och JK-beslut i liknande ärenden.

När NT frågar Per Ahlin om hans uppmaning att iaktta tystnadsplikt säger han först att han inte känner igen den.

– Jag har svårt att tro att jag använder ett sånt ord.

När NT återkommer till frågan svarar han att det är självklart att hålla sig till den lagstiftning som finns kring meddelarfrihet.

– Om jag har sagt tystnadsplikt så var det ett olämpligt ordval, ja.

Per Ahlins uttalanden om tystnadsplikt är polisanmälda, som brott mot yttrandefrihetslagstiftningen. Anmälan, som är anonym, gjordes den 7 december och kompletterades den 30 december.

I polisanmälan hänvisas det till inspelningen från mötet, med kravet på tystnadsplikt. Anmälan har gått vidare till åklagarmyndigheten, som i sin tur har skickat den till Justitiekanslern för bedömning, eftersom det handlar om yttrandefrihet och tryckfrihet.

När NT träffar Per Ahlin den 14 januari säger han sig inte känna till polisanmälan.

– Nej, jag är inte medveten om det.

Hur ser du på den?

– Det är oerhört jobbigt och problematiskt. Ja, vad ska jag säga.

På mötet tar Per Ahlin också upp anställdas rätt att rikta kritik mot chefer.

”Man ska beakta att ens rätt att kritisera arbetsgivaren är faktiskt villkorad….Ja man kan få kritisera arbetsgivaren men bara på vissa sätt. Man ska hålla sig till dom kanaler som finns. Vända sig först till närmsta chef och sen vidare i hierarkin.”

Nils Funcke är kritisk:

- Det är fullständigt orimligt att formulera sig på det sättet. Man kan säga att man i första hand bör vända sig till närmaste chef, men om ni inte kan det har ni er frihet att vända er till media, säger han.

Han varnar för formuleringar som begränsar yttrandefriheten.

- Det blir lägre i tak och det sprider sig en rädsla för att formulera kritik som kan föra verksamheten framåt. Lojaliteten får inte sträcka sig så långt att yttrandefriheten begränsas.

Per Ahlin har tidigare hamnat i en konflikt med anställda. Så sent som i våras begärde de fackliga organisationerna DIK och Vision en utredning av arbetsmiljön på stadsbiblioteket. Bakgrunden var en konflikt mellan Ahlin och en anställd, som sagt upp sig efter en långvarig konflikt.

Versionerna av vad som hade hänt gick isär. Den anställde ansåg att han blivit utsatt för utfrysning och mobbning, medan Per Ahlin hävdade att det handlade om problem i arbetet.

Vid mötet i november presenterade kulturchefen Per Ahlin också ett avtal, som arbetsgruppen uppmanades att skriva under. En anställd tog en bild av skrivelsen med sin mobil, men blev då uppmanad av Per Ahlin att radera bilden.

– Jag upplevde det som provocerande, säger han.

NT har tagit del av avtalet, som innehåller ett stort antal punkter. En av dem är att ”alla frågor från media ska hänvisas till närmaste chef om inget annat överenskommits”.

TU:s vd Jeanette Gustafsdotter avfärdar formuleringen.

- Det är olämpligt, eftersom man får lov att prata med medier. I min bästa värld handlar det om okunskap.

Nils Funcke:

- Så får man heller inte formulera det. Texten gör det än värre, det är inte ett enstaka misstag när man sätter ner det på papper. Det är skillnad om det gäller en officiell kommentar å verksamhetens vägnar, men när det står 'alla frågor' blir det bisarrt, det går inte att förena med den grundlag som riksdagen fastställt.

Per Ahlin säger att kravet gäller frågor om verksamheten:

– Det är jättebra om jag som ansvarig har kunskap om de frågor som kommer från media. Det är vad diskussionen handlar om, säger han.

Fakta: Meddelarfrihet

Meddelarfrihet är en grundlagsskyddad rättighet, som finns inskriven i både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Den innebär att vem som helst får meddela uppgifter i vilket ämne som helst till en journalist eller redaktion, i syfte att de ska publiceras.

För offentligt anställda finns ett särskilt meddelarskydd, med efterforskningsförbud. Chefer eller andra företrädare för kommuner eller andra myndigheter får inte försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Det finns också ett repressalieförbud, offentliga arbetsgivare får inte straffa den som använt sig av meddelarfriheten.

Fakta: Tystnadsplikt

Tystnadsplikt (eller sekretess) innebär att man inte får föra en uppgift vidare. Det gäller vissa yrkesgrupper som präster, läkare, psykologer, advokater och sjuksköterskor. Sekretess gäller också för frågor om rikets säkerhet.

Däremot finns ingen generell tystnadsplikt för kommunanställda.