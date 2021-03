NT AVSLÖJAR. Gåsviksbo blir tv-bonde – Jenny, 31:”Spänd och taggad”

Gåsviksbonden Jenny Pettersson, 31 år, kommer att medverka som en av åtta bönder i årets upplaga av Bonde söker fru. I början av mars nåddes hon av det definitiva beskedet att hon blivit antagen. Hon berättar att det tog ett tag innan allt att sjönk in.

– Producenten och ett gäng var ute och träffade mig för att se att jag var en verklig person. De sa att de gillade mig jättemycket och att de ville ha med mig. Men att TV4 också måste välja. När även de ville ha med mig förstod jag att det är på riktigt, säger Jenny Pettersson.

Grisbonden Jenny berättar att Linda Lindorff och TV4 redan hälsat på henne på gården för att spela in en presentationsfilm. Något som Linda Lindorff hintat om på sin Instagram.

– Det var jättetrevligt att träffa Linda. Det tar lite tid med alla kameror, så vi hann prata lite om vad som helst, säger Jenny Pettersson.

I dagsläget är det inte klart huruvida hon kommer att medverka i det traditionella upplägget av Bonde söker fru, eller i Bonde söker fru - Kärlek åt alla som sänds på webben. Det beror på hur produktionsbolaget väljer att lägga upp det.

– Vi vill försöka sprida ut bönderna så gott det går. Vi vill ha olikheter bland bönderna i varje program. Det är inget A- och B-lag. Utan vi försöker ju göra två program som blir så bra som möjligt, säger Paulina L. Bånge, pressansvarig för Bonde söker fru.

Jenny Pettersson lägger själv ingen vikt i vilket program hon medverkar i.

– Det spelar egentligen ingen roll för mig. Jag är spänd och taggad på att få vara med, säger hon.

Inspelningen kommer att ske under sommaren. Men redan 8 april kommer presentationsprogrammet att sändas. Där kommer bönderna presenteras och uppmana förälskade tittare att skicka in kärleksbrev. Man kommer från och med 8 april kunna skicka in brev via TV4.se.