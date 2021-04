NOSTALGI. I backspegeln med Micke Grann - Rock’n’roll i Roslagens Sodom och Gomorra

På en liten höjd utefter riksväg 76 ligger det som en gång i tiden fick epitetet Roslagens Sodom och Gomorra. Idag är det svårt att föreställa sig den armada av ungdomar som vallfärdade hit i bilar, motorcyklar och till fots för att dansa, lyssna på musik och festa loss. Vad var det som lockade dem till Haggård. Denna sömniga lilla by i Roslagen?

Jo, där bodde Moses Carlsson. En lantbrukare i 60 årsåldern som gillade musik och dans. Särskilt dragspelsmusik. Moses hade en lada och den började han hyra ut till den lokala idrottsklubben och andra arrangörer där de ordnade logdanser. Danserna blev populära och började dra ordentligt med danssugna. Här kunde publiken få njuta till Lill-Bengts, Cave Stompers och de lokala favoriterna i Stig Zottermans orkester. Scenen i logen utgjordes av en gammal stålklädd vagn på hjul. Belysningen bestod i några kulörta glödlampor. Mer behövdes inte.

Pingsthelgen 1958 , mitt under det brinnande kriget mellan Elvis och Tommy fantaster arrangerade Norrtälje typografförening talangtävlingen Det stora rockslaget. Nu skulle Roslagens rockkung koras. Bland deltagarna fanns Bengt Olsson, Paul Sandberg, Olle Thörnqvist och Laila Hultqvist från Norrtälje, Elsie Ländin från Ununge och Kjell Josefsson från Furusund. Från Åkersberga kom en rocker vid namn Sven Eklund. Vinnaren fick som första pris ekipera sig hos Lundholms på Kyrkogatan, skivbolaget Decca delade ut skivor med de senaste rockartisterna och Gahns gratis läppstift till de femhundra första gästerna.

Festligheterna avslutades på Pingstdagen med svensk rock i världsklass. En konsert med Rock-Ragge and his four Comets som öste på inför en skrikande publik. Det här drog folk och uppemot 1700 personer ska ha besökt Haggård denna helg.

Hur var det då med grannarna? Var de lika entusiastiska som Moses?

Nja, en skrivelse hade lämnats in till Länsstyrelsen av ordförandena i barnavårdsnämnden, hälsovårdsnämnden och nykterhetsnämnden där de redovisade om hur livat det gick till i Haggård. Ungdomar hade druckit sprit och helt öppet bedrivit otukt på närliggande tomter, förstört egendom och släppt ut kreatur ur deras hängen. Ordningsvakterna däremot hade inget särskilt att klaga på och tyckte inte att det var någon skillnad på danserna i Haggård jämfört med andra danser i Roslagen. På oron över att logen skulle kunna brinna ned på grund av rökning svarade Moses helt lugnt till Dagens eko – brinner logen ned bygger jag en ny. Jag trivs med ungdomen, och den är lika fin i Roslagen som på annat håll. Expressen skrev om Moses och jämförde honom med arrangören Topsy Lindholm på Nalen. Finare än så kunde det inte bli om man var i nöjesbranschen.

Vem kröntes då till Roslagens rockkung? Enligt uppgift var det Sven Eklund från Åkersberga som tog hem segern. Om han eller någon annan av deltagarna kom att göra karriär inom musiken är oklart. Säkert är dock att rockmusiken på allvar tog fart den sommaren och att minnet av Moses fortfarande lever kvar hos många Roslagsbor.

