Norrtäljes ”Forrest Gump” springer 16 mil för livet – Danny Stacey: ”Jag testar mina gränser”

Vid 40 års ålder ägnade Danny Stacey inte den minsta tanke åt träning och hälsa. Men i dag, fem år senare, har han sprungit hela tjugo maraton, cyklat Vätternrundan, genomfört flera så kallade ultralopp som är längre än 42,4 kilometer, och vigt stora delar av sin fritid år att hjälpa andra att komma i rörelse.

- Min vändpunkt kom under en familjesemester i Danmark 2014. Då hade jag två barn som sprang runt överallt och lekte men jag märkte väldigt tydligt att jag inte kunde hålla deras tempo. Jag var för tung för att hänga med, berättar han.

Danny Stacey sitter bekvämt tillbakalutad i en fåtölj i kommunhuset i Norrtälje där han jobbar på barn- och utbildningskontoret. Om bara några dagar ska han ge sig på sin tuffaste träningsutmaning hittills - att under 30 timmar springa 161 kilometer.

Initiativet går under namnet "100 miles for cancer" och går av stapeln på lördag klockan 10.00 under Västeråsloppet "Black river run".

- Jag har två mål och det är att klara av loppet och att samla in lite pengar till Cancerfonden. Det kommer ge mig extra styrka, säger han.

Förutom att Danny Stacey ska springa över 16 mil har flera Norrtäljebor engagerat sig genom att på något sätt röra på sig under helgen, och skänka pengar till cancerforskningen.

- Jag har satt ribban på 10 000 kronor och det borde vi kunna nå. Sedan kanske det blir ännu högre, det hade ju varit jätteroligt.

Att just Cancerfonden ligger Danny Stacey varmt om hjärtat beror på att han själv haft en nära släkting som tidigare diagnostiserats med sjukdomen.

När sedan den kända hälsoinspiratören och författaren Terese Alvén gick bort i juni i år bestämde han sig för att skrida till handling.

- Kort efter att hon gick bort startades träningsinitiativet "Spring för Terese" för att samla in pengar till Cancerfonden. Jag tänkte att det där måste man kunna göra i Norrtälje.

Sagt och gjort, bara några dagar senare skapade Danny Stacey Facebookgruppen "Rörelseglädje Norrtälje" som på kort tid lockade flera hundra medlemmar.

- Det är ganska tydligt att den här gruppen fyller något slags behov hos folk. Jag tror att det är att man kan samlas och snacka träning helt prestigelöst, säger Danny Stacey.

- I dag är vi över 500 personer i gruppen. Vi peppar varandra och hittar nya träningskompisar.

Inför helgens många timmarna i löparskor har Danny Stacey sett till att förbereda kroppen genom styrketräning och milslånga springturer. I tanken ligger han dock redan flera steg framåt i tiden.

Han har bland annat börjat undersöka möjligheten att springa till från Norrtälje till Västerås där Sveriges Radios Musikhjälpen som arrangeras i mitten av december och drömmer om att delta i Trans Scania, tävlingen som går 246 km tvärs över Skåne och tillbaka igen.

- Jag är helt fångad av att testa mina gränser. Det är många som kallar mig för Forrest Gump faktiskt. Så det här är bara början, ler Danny Stacey.

Mer om "100 miles for cancer"

Den 21 och 22 september kommer Danny Stacey att försöka genomföra ett lopp på 161 km under 30 timmar för att samla in pengar till Cancerfonden. Initiativet heter "100 miles for cancer" och äger rum i Västerås under loppet "Black river run".

Kortare lopp arrangeras också i Norrtälje för att stödja initiativet. Bland annat en 14 km lång runda runt Roslagsleden etapp 8.

Den som vill skänka pengar till initiativet kan swisha "BESEGRA 41506 + namn" till nummer 9019514, eller söka på "100 miles for cancer" på Cancerfondens hemsida.